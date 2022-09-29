ونحن في بداية شهر ربيع الأول ومع اقتراب المولد النبوي الشريف، تبدأ التحضيرات لهذه المناسبة الدينية الهامة بالحلويات الشرقية، لذا سنقدم لك مجموعة من حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف لتقدميها للعائلة والأقارب بهذه المناسبة، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير.

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف "أهرامات جوز الهند"

المقادير:

¼ كيلو جوز هند مبشور

1 علبة صغيرة حليب مكثف ومُحلى

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

أولاً،يوضع جوز الهند في وعاء كبير ويضاف إليه الحليب المحلى ويخلط جيدًا ثم تضاف الفانيليا.

تدهن صينية الفرن بالقليل من الزبدة ثم تبطن بالدقيق.

بواسطة ملعقتين يصب المزيج تدريجيًا على شكل هرم.

وأخيراً، توضع الصينية في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج ثم توضع في طبق التقديم، وصحتين وعافية.

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف "الفولية"

المقادير:

½ كيلو فول سوداني مقشر بدون ملح

¼ كيلو سكر

قليل من الماء

1 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير:

أولاً يحمص الفول السوداني تحميصًا خفيفًا، ويوضع السكر في إناء مستدير القاع ثم يضاف إليه الماء.

ثم يرفع على نار هادئة مع التقليب الجيد حتى يذوب السكر.

ثم يضاف عصير الليمون ويرفع الإناء على النار ويستمر التقليب حتى يتلون باللون الذهبي ويتحول إلى كاراميل.

ثم يضاف إليه القليل من الماء البارد لوقف عملية التكرمل، مع استمرار التقليب، وأخيرًا يضاف الفول السوداني.

تدهن قطعة رخام بالزيت ويصب فوقها الخليط ويفرد باستخدام "النشابة" دولاب خشبي مدهون بالزيت حتى يصبح بسماكة 1سم ويترك حتى يبرد، وصحتين وعافية.

حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف "السمسمية"

المقادير:

¼ كيلو سمسم

1 ½ ملعقة كبيرة زيت

1 كيلو سكر

القليل من الماء البارد

1 ملعقة صغيرة ليمون

ورق ملون للتغليف

طريقة التحضير:

تتبع طريقة عمل الفولية نفسها، صحتين وعافية، وكل عام وأنتم بخير.

المشبك الشامي"حلويات ذكرى المولد النبوي الشريف"

المقادير:

1 كوب دقيق منخول

½ كوب نشا

½ ملعقه صغيره خميره

ماء دافئ (حسب العجينة)

رشة ملح

القطر:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

¼ فنجان عصير ليمون

يوضع السكر والماء على النار حتى يغلي ثم يضاف عصير الليمون وعود من القرفة ويترك جانبًا.

طريقة التحضير:

أولاً تذوب الخميرة في ½ كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من السكر على الخميرة وتترك لتختمر مدة 10 دقائق.

ثم يوضع الدقيق والنشا والملح في وعاء ثم تضاف الخميرة ويعجن باليد مع القليل من الماء حتى نحصل على عجينة رخوة.

ثم تترك العجينة لتختمر في مكان دافئ مدة 1 ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

ثم توضع العجينة في علبة بلاسيتكية أو قمع الكريمة لتسهيل عملية صبها في الزيت.

ثم توضع كمية وافرة من الزيت في قدر على النار ثم تصب العجينة على شكل دوائر عندما يصبح الزيت جاهزًا.

ثم تقلب الدوائر على الجهتين حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

أخيراً، ترفع من الزيت وتجفف على طبق به ورق نشاف، ثم ترش بالسكر البودرة أو القطر، وكل عام وأنتم بخير.

دعاء المولد النبوي الشريف

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022