جميلة البوابة: وصفة خاصة لشعر لامع وناعم مع حليب جوز الهند

كيف تحصلين على شعر ناعم ولامع دون الحاجة الى الذهاب إلى الصالون.

يمكن أن تساعد علاجات فرد الشعر على جعل شعرك ناعما بسرعة ولكن اضرارها قد تبقى لفترة طويلة. يمكنك البدء باستخدام وصفة تصفيف الشعر التالية:

كيفية الحصول على الشعر لامع وناعم مع حليب جوز الهند:

وصفة لتنعيم الشعر:

المقادير:

3 ملعقة طعام نشا الذرة

2 ملعقة طعام زيت زيتون

1 كوب من حليب جوز الهند

1 عصير ليمون (حوالي 4 ملعقة كبيرة)

الطريقة:

يخلط عصير الليمون ونشا الذرة جيدا.

يخلط المزيج بزيت الزيتون وحليب جوز الهند ويحرك باستمرار باستخدام الحرارة المتوسطة. افعل ذلك حتى يصبح كريميا.

يطبق على الشعر لمدة 1-2 ساعات. ثم توضع قبعة الدش ومنشفة ساخنة فوقه.

يشطف باستخدام الشامبو والبلسم.

ملاحظة: كرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع أو عند الحاجة