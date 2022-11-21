هل لاحظت في يوم ابتعاد الأشخاص عنك بسبب رائحة فمك الكريهة، هل تعاني من تلك المشكلة التي تجعل الأشخاص الآخرين يتجنبون التعامل معك؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فأنت هنا في المكان الصحيح، حيث نعرض لك الآن حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط بطريقة طبيعية وباستخدام الأعشاب العلاجية.

الحل النهائي للتخلص من رائحة الفم

عندما تكون في اجتماع أو أمام عدد كبير من الأشخاص رائحة فمك المنعشة تزيد من ثقتك بنفسك، بل من الممكن أن تساعد الشخص المتحدث إليك في الشعور برد فعل إيجابي نحوك، وما يساعدك في الحصول على رائحة منعشة لفمك دائماً هو الاهتمام بأسنانك والعناية الجدية باللثة والفم، لذا نقدم لك مجموعة من أفضل حلول نهائية لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط وهي:

استعمال الفرشاة والمعجون باستمرار

يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون هو حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، وللحصول على رائحة فم منعشة طوال اليوم، لذا ينصح الأطباء دائماً بتفريش الأسنان بالمعجون مرتين يومياً على الأقل، مرة بعد الاستيقاظ مباشرة، ومرة بعد تناول العشاء أو قبل الخلود إلى النوم.

التنظيف الدائم للأسنان

في بعض الأحيان تصدر الرائحة الكريهة من بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان وفي الأماكن التي لا تتمكن الفرشاة من الوصول إليها، لذا عليك تنظيف أسنانك باستخدام الخيط للتأكد من أنك قد تخلصت من كل بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان.

التأكد من نظافة اللسان

من أهم طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط هي الحفاظ على نظافة اللسان، حيث تتجمع الكثير من البكتريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة على اللسان وخصوصاً في الجزء القريب من الحلق، لذا يجب أن تقوم بكشط اللسان دائماً أو تنظيفه باستعمال منظف اللسان الموجود في فرشاة الأسنان مرة وحدة على الأقل للتأكد ن عدم وجود أي بكتريا على اللسان.

غسول الفم

يمكن استخدام غسول الفم الموجود في الصيدلية للمساعدة في قتل جميع البكتريا والطفيليات التي تنمو في اللثة وبين الأسنان، حيث يمكنه التخلص من رائحة الفم الكريهة وإخفائها.

رطوبة الفم

جفاف الفم من أكبر أسباب الرائحة الكريهة للفم، لذا يجب عليك شرب الكثير من الماء والسوائل، وأيضاً تناول الفاكهة التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الفم، فكل هذا يحافظ على الفم رطباً للحفاظ على نفس منعش، كما يمكن أن يساعد تناول العلكة بعد الوجبات على تدفق اللعاب داخل الفم ومنع تكون الجير على الأسنان للحفاظ على رائحة فم منعشة.

الحفاظ على غسيل الفم

هناك بعض الأطعمة وخصوصاً التي تحتوي على البصل أو الثوم التي تساهم في جعل رائحة الفم كريهة، لذا من المهم أن تقوم بغسيل فمك فوراً بعد تناول تلك الأطعمة لتجنب الرائحة الكريهة.

استعمال البروبيوتيك

ينصح الكثير من خبراء صحة الأسنان باستخدام الغسول الذي يحتوي على مادة البروبيوتيك التي تساعد في التخلص من رائحة الفم الغير مستحبة.

استبدال فرشاة الأسنان

من المهم مراعاة تغيير فرشاة الأسنان كل 4 شهور كحد أقصى، حيث تتكون عليها العديد من أنواع البكتريا التي تسبب الرائحة الكريهة.

تنظيف الأسنان عند الطبيب

من المهم لأي شخص أن يقوم بزيارة طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر للتأكد من صحة الأسنان ونظافتها وتنظيف الأسنان واللثة، حيث يعمل هذا على التخلص من التهابات اللثة واكتشاف النخور والمشاكل الموجودة بالفم بأسرع وقت ممكن.

حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط

يبدأ الشعور بالانتعاش من الفم، لذا فأن العناية بالفم أمر مهم للغاية، فإذا كانت رائحة فمك كريهة لدرجة بسيطة أو متوسطة، يجب عليك تجربة طريقة التخلص من رائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط عن طريق تحضير بعض الوصفات المنزلية للتأكد من فاعليتها في تنظيف الفم وهي:

غسول بيكربونات الصوديوم

تم إجراء العديد من الدراسات العلمية والتي انتهت في عام 2017، ونتج عنها أن بيكربونات الصوديوم من أرخص بدائل معجون الأسنان الموجودة في الصيدليات، ولكي تتمكن من تحضير غسول بيكربونات الصوديوم يجب عليك وضع ملعقتين من بيكربونات الصوديوم في كوب من الماء الدافئ، ومزجهم جيداً حتى تختفي بيكربونات الصوديوم في الماء، ثم قم بغسل الفم والأسنان جيداً بهذا الغسول لمدة دقيقة كحد أقصى وبصقها في الحوض، مع الحرص على غسل الأسنان واللسان بالمحلول.

كما يمكنك استخدامها بطريقة مباشرة على الأسنان من خلال وضع القليل من بيكربونات الصوديوم على فرشاة الأسنان، ووضع الفرشاة تحت الماء لتصبح البودرة رطبة، ثم قم بفرك الأسنان واللسان واللثة بها جيداً، ويمكن باستخدام تلك الطريقة مرة في اليوم لمدة أسبوعين وستلاحظ الفرق في صحة أسنانك وتغير رائحة فمك إلى الأفضل.

غرغرة باستخدام الخل

يعد الخل من المطهرات الطبيعية التي تقوم بقتل الكثير من أنواع البكتريا المسببة للرائحة الكريهة للفم، لذا فهي حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، وذلك من خلال تخفيف نصف كوب من الخل بنصف كوب من الماء، والغرغرة بهذا المحلول لمدة 30 ثانية، ويمكنك استخدام تلك الطريقة مرتين يومياً.

غسول القرنفل

يشتهر القرنفل بأنه من المواد الطبيعية التي تعمل على تطهير وتعقيم الفم جيداً، والقضاء على البكتريا المختلفة التي تسبب الروائح الكريهة للفم، ويمكنك تحضير محلول القرنفل عن طريق طحن 4 حبات من القرنفل مع كوب من الماء وغليهم سوياً، ثم تصفية مغلى القرنفل وتركه ليبرد قليلاً، والغرغرة به بعد ذلك، ويمكن استعمال تلك الطريقة مرتين في اليوم.

الماء والملح

يعد الماء الملح أبرز حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، حيث يساعد بشكل كبير على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك عن طريق وضع نصف معلقة من الملح على كوب من الماء الدافئ ومزجهم سوياً، ثم غسل الفم بهم جيداً والأسنان واللثة أيضاً، وهذا يمكنك من التخلص من البكتريا والجير وبقايا الطعام الموجودة بين الأسنان.

الماء والليمون

قم بعمل كوب من عصير الليمون وغمس قطعة من القطن أو منشفة في الكوب، ومسح الأسنان بتلك المنشفة المبللة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ويمكنك استخدام تلك الطريقة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، حيث يعمل الليمون على صدور رائحة منعشة من الفم.

أعشاب طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

يبحث الكثير من الأشخاص عن إجابة لسؤال كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط عن طريق أنواع من الأعشاب الطبيعية التي تمكنك من التخلص من رائحة الفم الكريهة التي تنتج عن الجفاف أو وجود ميكروبات بكتيريا داخل الفم وبين الأسنان، ومن أبرز أعشاب للتخلص من رائحة الفم الكريهة هي:

البقدونس : يحتوي البقدونس على مادة الكلوروفيل التي تعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك من خلال التخلص من البكتريا الضارة المسببة لتلك الرائحة.

: يحتوي البقدونس على مادة الكلوروفيل التي تعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك من خلال التخلص من البكتريا الضارة المسببة لتلك الرائحة. الميرمرية : يمكن شرب مغلي الميرمية بعد تناول الوجبات الغذائية للحفاظ على صحة الفم ونظافة الأسنان واللثة، كما تمكنك من تجنب صدور أي رائحة كريهة من الفم.

: يمكن شرب مغلي الميرمية بعد تناول الوجبات الغذائية للحفاظ على صحة الفم ونظافة الأسنان واللثة، كما تمكنك من تجنب صدور أي رائحة كريهة من الفم. الشاي الأخضر: يعد الشاي الأخضر هو حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، حيث يوجد به مركب البوليفينول الذي يقوم بالقضاء على كل أنواع البكتريا المسببة للروائح الكريهة في الفم وكذلك تنظيف اللثة ومنع تكون الجير على الأسنان، ويمكنك شرب هذا الشاي مرتين في اليوم.

يعد الشاي الأخضر هو حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، حيث يوجد به مركب البوليفينول الذي يقوم بالقضاء على كل أنواع البكتريا المسببة للروائح الكريهة في الفم وكذلك تنظيف اللثة ومنع تكون الجير على الأسنان، ويمكنك شرب هذا الشاي مرتين في اليوم. النعناع : يستخدم النعناع للتخلص من الروائح الكريهة في الفم، فهو من النباتات العطرية الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يقوم بقتل البكتريا المختلفة في الفم، ويستخدم عن طريق غلي أوراق النعناع في الماء وشربها مرتين في اليوم.

: يستخدم النعناع للتخلص من الروائح الكريهة في الفم، فهو من النباتات العطرية الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يقوم بقتل البكتريا المختلفة في الفم، ويستخدم عن طريق غلي أوراق النعناع في الماء وشربها مرتين في اليوم. الشمر : الشمر من البذور الفعالة أو القوية في الحفاظ على نفس منعش، والتخلص من الروائح الكريهة التي تتكون في النخور الموجودة في الأسنان.

: الشمر من البذور الفعالة أو القوية في الحفاظ على نفس منعش، والتخلص من الروائح الكريهة التي تتكون في النخور الموجودة في الأسنان. الزعتر: يعتبر الكثير من الأطباء شاي الزعتر من أحد منعشات الفم الرائعة، حيث يعمل على التخلص من كل التقرحات والالتهابات الموجودة في الفم التي تسبب الروائح الكريهة، ويمكنك غلي الزعتر وشربه أو الغرغرة به مرتين في اليوم.

يعتبر الكثير من الأطباء شاي الزعتر من أحد منعشات الفم الرائعة، حيث يعمل على التخلص من كل التقرحات والالتهابات الموجودة في الفم التي تسبب الروائح الكريهة، ويمكنك غلي الزعتر وشربه أو الغرغرة به مرتين في اليوم. اليانسون: يعد اليانسون من أحد الأعشاب التي ثبتت فاعليتها في التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث تمتلك تلك العشبة رائحة عطرة وطعم قوي ولذيذ للغاية، كما أنه يحتوي على الكثير من المواد القاتلة للبكتريا الموجودة في الفم، ويمكنك استعماله عن طريق شرب شاي اليانسون أو صنع مغلي بذور اليانسون.

يعد اليانسون من أحد الأعشاب التي ثبتت فاعليتها في التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث تمتلك تلك العشبة رائحة عطرة وطعم قوي ولذيذ للغاية، كما أنه يحتوي على الكثير من المواد القاتلة للبكتريا الموجودة في الفم، ويمكنك استعماله عن طريق شرب شاي اليانسون أو صنع مغلي بذور اليانسون. الريحان: يمتلك الريحان رائحة قوية وعطرة، لذا يتم استخدامه في تنظيف الفم والتخلص من الروائح الكريهة التي تصدر منه خصوصاً بعد تناول وجبة دسمة بها الثوم أو البصل.

يمتلك الريحان رائحة قوية وعطرة، لذا يتم استخدامه في تنظيف الفم والتخلص من الروائح الكريهة التي تصدر منه خصوصاً بعد تناول وجبة دسمة بها الثوم أو البصل. ورق الجوافة: يمتلك ورق الجوافة بعض الخواص التي تمكنه من قتل كل البكتريا الموجودة في الفم والتخلص من التقرحات الجلدية الموجودة في اللثة، كما أنه يساعد في التخلص من الرائحة الكريهة للفم في وقت بسيط للغاية، ويمكن استعماله عن طريق تناول مغلي ورق الجوافة مرتين في اليوم.

يمتلك ورق الجوافة بعض الخواص التي تمكنه من قتل كل البكتريا الموجودة في الفم والتخلص من التقرحات الجلدية الموجودة في اللثة، كما أنه يساعد في التخلص من الرائحة الكريهة للفم في وقت بسيط للغاية، ويمكن استعماله عن طريق تناول مغلي ورق الجوافة مرتين في اليوم. الشبت: يمكن للشبت التخلص من رائحة الفم الكريهة بفضل وجود مادة الكلوروفيل فيه بكمية كبيرة، ويتم استخدامه عن طريق المضغ المباشر أو غليه مع الماء وشربه.

يمكن للشبت التخلص من رائحة الفم الكريهة بفضل وجود مادة الكلوروفيل فيه بكمية كبيرة، ويتم استخدامه عن طريق المضغ المباشر أو غليه مع الماء وشربه. الهيل: يوجد في حبوب الهيل مادة السينول التي تعمل على القضاء على البكتريا، فهو من المواد المطهرة والمعقمة للفم ويمكن استعمال حبوب الهيل عن طريق مضغها وبصقها بعد ذلك.

يوجد في حبوب الهيل مادة السينول التي تعمل على القضاء على البكتريا، فهو من المواد المطهرة والمعقمة للفم ويمكن استعمال حبوب الهيل عن طريق مضغها وبصقها بعد ذلك. القرفة: حيث يوجد بها الكثير من الزيوت العطرية التي تعطي رائحة مميزة للأنفاس، كما يوجد به الكثير من مضادات البكتريا في الفم.

أعشاب أخرى للتخلص من الرائحة الكريهة للفم

هناك بعض الأعشاب الأخرى التي تتميز برائحتها الجميلة وخصائصها المطهرة والمعقمة وتلك الأعشاب هي:

الكزبرة. الكافور. الطرخون. الروزماري. إكليل الجبل. الحبهان.

فواكه وخضروات للتخلص من رائحة الفم

هناك بعض الأنواع من الفواكة والخضروات التي تعتبر حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، كما تساعدك في الحصول على نفس منعش لفترة طويلة، حيث تقوم بمحاربة جفاف الفم والتخلص من البكتريا المسببة للروائح الكريهة، وتلك الفواكه والخضروات هي:

التفاح.

كرفس.

الجزر.

البرتقال.

الجوافة.

البروكلي.

الخس.

قرع العسل.

الافوكادو.

الموز.

الأناناس.

مشروبات تساعد في التخلص من رائحة الفم

في أغلب الأوقات يمكن الحصول على رائحة لطيفة ومنعشة للفم عن طريق تنظيف الأسنان والفم باستمرار، لكن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي يمكنها أن تساعدك في التخلص من رائحة الفم ، كما تعد أيضاً حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط،من أهمها ما يلي

عصير الأناناس: هذا بفضل احتوائه على مادة الفلورايد التي يمكنها أن تساعد في الحفاظ على الأسنان من التسوس ومنع تكون البكتريا داخل الفم، كما يوجد به العديد من الأنزيمات الموجودة في الماء التي تحمي الفم من الجفاف.

الحليب: يمكنك شرب كوب من الحليب بعد تناول الطعام، حيث يمكنه التقليل من تركيز البكتريا المسببة للروائح الكريهة، كما يساعد على الحد من الروائح التي تصدر من الأمعاء والمعدة.

اللبن الرايب: أثبتت العديد من الدراسات العلمية اليابانية أن اللبن يعمل على مكافحة رائحة الفم الكريهة والتخلص منها، وذلك عن طريق التخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين الذي تطلقه البكتريا المسببة للروائح الكريهة.

شرب الماء: شرب الماء بكميات كبيرة يمكنك من التخلص من كل السموم الموجودة في الجسم وإخراجها مع البول، كما يحافظ على رطوبة الجسم ومنشط طبيعي للغدد العابية الموجودة بالفم للحفاظ على رطوبته.

عصير البرتقال: تناول كوب من عصير البرتقال يومياً، يضمن لك الحصول على رائحة منعشة للفم، حيت يحتوي عصير البرتقال على أحماض تزيد من نشاط الغدد اللعابية، وكذلك إزالة كل الخلايا الميتة الموجودة في الفم واللسان.

كيف يمكن التحكم في رائحة الفم؟

غالباً ما يمكنك التحكم في رائحة الفم من خلال تنظيف الأسنان واللثة باستمرار، كما نقدم لك بعض النصائح التي ستساعدك في الحصول على رائحة فم منعشة إلى الأبد، وتلك النصائح هي:

المسواك

المسواك من السنن التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم بقتل البكتريا الضارة الموجودة في الفم وعلى اللسان وتنظيف اللثة بشكل كامل، لذا يعد أحد حلول نهائية لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط.

العلكة

يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في التخلص من رائحة الفم عن طريق زيادة رطوبة الفم، ولكن بشرط أن كون العلكة خالية من السكر.

تجنب تناول السكريات

تساعد السكريات في الإصابة بالتسوس ونمو البكتريا داخل الفم، كما أنها تزيد من تفاقم مشكلة الرائحة الكريهة للفم، لذا يجب الابتعاد عن تناول السكريات وغسل الأسنان فوراً في حال تناول بعض الحلوى.

العسل

يحتوي العسل على الكثير من الفوائد الغذائية للإنسان، إضافة إلى ذلك يمكنك من التخلص من الرائحة الكريهة للفم فهو مضاد طبيعي للبكتريا.

تناول الأطعمة الصحية

يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية والحبوب الكاملة والألياف الغذائية حيث تزيد من إفراز الغدد اللعابية في الفم.

استخدام الغسول الطبي للفم

يعتبر استخدام الغسول الطبي للفم هو حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، فهو يعمل على قتل البكتريا الموجودة التي تسبب لك مشكلة الرائحة الكريهة، كما يجب عليك غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون باستمرار.

شرب الماء

ينصح أطباء الأسنان بالحفاظ على شرب لترين من الماء يومياً للحفاظ على رطوبة الفم، حيث تقوم السوائل وشرب الماء على زيادة إنتاج الغدد اللعابية في الفم الذي يعمل على غسل الفم طبيعياً.

الابتعاد عن التدخين والكافيين

التدخين من أبرز وأهم الأسباب في رائحة الفم الكريهة، فالتدخين يزيد من بكتريا الفم، كما أن الكافيين الموجود في العديد من المشروبات يعمل على تفاقم مشكلة الرائحة الكريهة للفم بشكل كبير للغاية، لذا يفضل الابتعاد عن تناول الكافيين والتدخين للتخلص من الرائحة الكريهة للفم.

الذهاب إلى الطبيب

لكي تتمكن من الحصول على حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط يجب عليك زيارة الطبيب، على الرغم من أن الكثير من الأشخاص لا يفضلون الذهاب إلى أطباء الأسنان، لكن من المهم للغاية الذهاب للطبيب مرتين سنوياً للتأكد من سلامة أسنانك وتنظيفها من الجير، فهذا يساعدك التخلص من رائحة الفم الكريهة.

في بعض الأوقات تكون الرائحة الكريهة للفم نابعة من مشاكل في اللثة، وتجد أنك حتى بعد تفريش أسنانك وتنظيفها تواجه مشكلة رائحة النفس الكريهة، وعلى الرغم من اتباع كل النصائح للحفاظ على صحة الفم، في تلك الحالة يتوجب عليك الذهاب للطبيب للحصول على حل نهائي لرائحة الفم الكريهة في أسبوعين فقط، حيث يسهل على الطبيب تحديد السبب الأساسي في ظهور تلك المشكلة وتقديم طريقة العلاج المناسبة لك.