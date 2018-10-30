ما هو أفضل لون حمالة صدر تحت القميص الأبيض؟

القميص الأبيض يمكن أن يناسب أي جينز أو تنورة ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لحمالات الصدر. فاللون الصحيح مهم هنا، قد لا يكون اللون البني أو حتى الأبيض مناسباً.

وفقا لبحث جديد، حمالة الصدر حمراء اللون لن تظهر تحت القميص الأبيض. نعم ، لدينا علم لدعم ذلك. هذا اللون المدهش هو في الواقع غير مرئي تحت القميص الأبيض. حقيقة: الجلد له نغمات حمراء وهذا هو السبب في أن اللون الأحمر يتناسق بشكل جيد مع القميص الأبيض اللون.

القميص الأبيض وحمالات الصدر الحمراء

إذا كان لديك لون بشرة معتدل، يجب أن تبحثي عن لون أحمر حقيقي. يمكن للون البشرة الداكنة الاختيار بين اللون القرمزي وظلال اللون الخمري، في حين يمكن للأشخاص الذين يملكون بشرة زيتونية أن يختاروا ظلال التوت البري.

القميص الأبيض وخدعة حمالة الصدر الحمراء

قد يبدو الأحمر خيارًا سخيفًا للقمصان البيضاء. ولكن هذه الخدعة تستحق المحاولة ويمكن أن تكون ظلال القرمزي مناسبة لكل يوم وليس فقط لعيد الحب.

لا تصدقنا؟ جرب هذه الخدعة بنفسك. اختبار جميع الظلال القرمزية الموجودة في درج ملابسك الداخلية وجرب ما اذا كانت ستجتاز اختبار القميص الأبيض.