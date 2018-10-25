كيف تحمين بشرتك من الإرهاق خلال السفر؟

تتعرض البشرة أثناء السفر للإرهاق والتعب (shutterstock.com)

أقبل الصيف وأجواء الإجازات، والسفر للاستجمام ومع أن للسفر مزايا عديدة إلا أنه قد يكون ضارًا على البشرة، خاصة السفر جوًا ليس مناسبًا أو رفيقًا بالبشرة.

وتتعرض البشرة أثناء السفر للإرهاق والتعب، لذا يمكنك مكافحة الإرهاق وانعاش بشرتك عبر عدة نصائح عليك اتباعها أثناء وقت السفر، بحسب موقع مجلة "إل آريبيا" المعنية بالموضة والجمال.

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- الحماية والوقاية اللازمة

من لا يحب السفر في كرسي قريب من النافذة للاستمتاع بالمناظر الرائعة والخلابة للغيوم القطنية، والحصول على مساحة رحبة لإراحة الرأس. لكن البعض يعرف أن نوافذ الطائرة لا تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، ومع ارتفاع عالٍ كهذا، تصبح البشرة معرّضة لأضرار أشعة الشمس. تأكدي من أن تحملي معك لوشن الترطيب مع واقي شمس SPF 25 بحجم مناسب للسفر. فاللوشن يعتبر مثالياً لترطيب وتجديد البشرة طوال الرحلة، بسبب حمض الهيالورونيك الذي يوفر جرعة مكثفة وغنية من الترطيب.

- لا تنسين التنظيف المتكامل

يزيد السفر بالطيران من فرص التعرّض لجميع أنواع البكتيريا. فقبل الاستغراق في قيلولة، استخدمي مناديل تنظيف الوجه، للمساعدة على إزالة جميع آثار الماكياج والمواد الدهنية. ولا تنسي الترطيب بعد استخدام مناديل التنظيف.

- طريقة لتجنب العيون المنتفخة

جميعنا رأى ذلك من قبل، العيون المنتفخة والمرهقة بعد السفر، ضعي جل كريم منعش للعينين لتلطيف وتجديد محيط العينين، والحصول على أفضل إطلالة كما تحبين، حتى بعد رحلات السفر الطويلة.

- لا غنى عن الترطيب

الهواء الجاف جدًا والمضغوط على متن الطائرة يشكّل وصفة أساسية لإحداث أضرار كارثية بالبشرة. وقد تعاني البشرة من بعض الأعراض الجانبية مثل زيادة إنتاج الزيت، والطفح والبقع الجافة. لذا تأكدي من ترطيب بشرتك بشرب كمية وافرة من الماء.

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