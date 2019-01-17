ما هي الخطوات التي يمكنكِ اتباعها لحماية طفلكِ من الإصابة بالبرد؟

يجب أن يحصل طفلكِ على قسط من الراحة

يتعرض الأطفال للإصابة بالعديد من الاضطرابات الصحية نتيجةً لأسباب مختلفة وتحديداً خلال فصل الشتاء، فتبدأ الأم بالبحث عن طرق ووسائل لعلاج طفلها في أسرع وقت ممكن، وأحد أكثر المشاكل التي يتعرض لها الأطفال هي نزلات البرد.

وفي هذا المقال نقدم لك أهم الخطوات التي يمكنكِ اتباعها لحماية طفلكِ من الإصابة بنزلات البرد:

1- يجب أن يحصل على قسط من الراحة، وإبعاده عن أي أمور تؤدي إلى إجهاده وإرهاقه كاللعب أو حتى مشاهدة التلفاز لفترة طويلة.

2- حاولي أن تجعليه يستنشق بخار لمياه دافئة؛ لأن ذلك يسهل عليه عملية التنفس، ويتم من خلال استحمامه بحمام مليء بالبخار، أمّا بالنسبة للأطفال الذين تجاوزوا السنتين من العمر فيمكنكِ أن تستخدمي له قطرات من زيت المنثول، من خلال وضعه في مياه الاستحمام؛ لأن ذلك يقلل من احتقان الأنف.

3- استخدمي بضعة نقاط من محلول الملح؛ لأنها تساعد على على فتح مجرى التنفس.

4- أعطيه كمية كبيرة من السوائل وتحديداً الماء، إضافةً للعصائر الطبيعية سواء عن طريق الرضاعة في حال كان أقل من ستة أشهر.

5- يجب تناول الكثير من الشوربات لأنها تقلل لديه الاحتقان والتعب.

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