4 فواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

الكيوي يحتوي على كميات عالية من فيتامين c

حذر الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، من أضرار الأجواء الباردة التي نعيشها الآن، وبخاصة تأثيرها على صحة الأطفال، ولهذا نستعرض لكم أكثر الفواكه التي تحمي من نزلات البرد.

التفاح:

ينتشر التفاح في جميع أنحاء العالم وفوائده لا تعد ولا تحصى، و100 غرام من التفاح تحتوي على 85 في المئة من الماء و30 نوع من الفيتامينات والمعادن. إضافة إلى ذلك يوفر التفاح كمية كبيرة من الطاقة عن طريق سكر الفركتوز كما يحتوي على نواتج أيضية ثانوية مضادات للأكسدة وتقوي الجهاز المناعي.

القرع:

القرع مصدر مهم للغذاء عند البشر وخضرة ذات شعبية كبيرة في فصل الشتاء. والقرع أو اليقطين كما يسمى أيضًا، غني بالبيتا كاروتين، و يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، لذلك فهو يعتبر خضرة مثالية لاتباع نظام غدائي صحي في فصل الشتاء.

البرتقال:

قالت أخصائية التغذية، الألمانية مارغريت مورلو: إن البرتقال وعصير البرتقال يحتويان على كميات متطابقة تقريبا من فيتامين C، موضحة أن كوبًا (200 ملليلتر) من عصير البرتقال يمكنه تغطية الاحتياجات اليومية من فيتامين C. غير أن غراف أكدت أنه لا يجب على المرء تناول العصير كل يوم، والأفضل من ذلك هو التوازن والتنوع؛ حيث يوجد فيتامين C في الفلفل والبقدونس أيضًا.

الكيوي:

إضافة إلى طعمه اللذيذ فإن الكيوي يحتوي على كميات عالية من فيتامين c الذي يساعد في الوقاية من نزلات البرد.

* حرر عن المصدر.



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