حميات غريبة يتبعها الكثيرون ... انتبهي لمخاطرها‎‎

نيرة صلاح

تشير مجموعة من الإحصائيات الحديثة إلى إنفاق الأشخاص مبالغ طائلة على منتجات التخسيس تصل إلى أكثر من 46 مليار دولار وفي نفس الوقت هناك الملايين من الأشخاص الذين يتبعون الخرافات والأساطير عند إنقاص وزنهم الزائد.

نستعرض في التقرير التالي أغرب الحميات الغذائية المتبعة حتى الآن ومنها:

حمية الجمال النائم:

من أغرب الحميات التي ظهرت في العالم هو حمية الجمال النائم وهي عبارة عن تناول الأشخاص المهدئات لتجعلهم يغطون في نوم عميق لفترات طويلة حتى يتوقفوا عن الأكل ومن المشاهير الذين اتبعوا هذه الحمية الغربية ألفيس بريسلي الذي دخل في غيبوبة استغرقت عدة أيام لمحاولة إنقاص وزنه وهذه الحمية تُشكل خطر جسيم على الصحة فهي تُسبب إدمان الأدوية والعقاقير وأمراض القلب والسكري.

حمية كرة القطن:

في عام 2013 روجت منصة اليوتيوب لحمية غذائية عبارة عن تناول الأشخاص كرة من القطن مغموسة بعصير وذلك بهدف ملء المعدة ولكن هذه الصيحة تؤدي لخطر مميت منها انسداد القناة المعوية بسبب أن القطن يدخل في صناعته العديد من المواد الكيميائية.

حمية الخل:

بدأ الشاعر الإنجليزي جورج جوردون بايرون في إتباع حمية غذائية غريبة في القرن التاسع عشر لفقدان وزنه وهي تناول البسكويت و الصودا والبطاطس المضاف إليهم الخل مع تناول عدم ملاعق من الخل قبل الأكل لكبح الشهية ولكن الخل له العديد من الآثار السلبية على الجسم مثل مشكلات الجهاز الهضمي والتهابات الحلق و تآكل مينا الأسنان.

حمية الرؤية:

ابتكر أحد المخترعين في اليابان حمية غريبة تُعرف بحمية الرؤية التي تعتمد على الألوان ورؤية مجموعة معينة من الألوان مثل الأحمر والأصفر يؤدي لفتح الشهية وتناول كميات كبيرة من الطعام ولكن اللون الأزرق يكبح الشهية لذلك أعتقد أن ارتداء نظارة بعدسات زرقاء يقلل من شهية الأشخاص ويُنقص وزنهم.

حمية التنظيف:

من احد النجوم الذين اتبعوا هذه الحمية، المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه وهو نظام قائم على استبدال الطعام بتناول عصير الليمون والقيقب والفلفل الحار لتطهير المعدة من السموم ولكن هذه الحمية تفقدك الوزن بسرعة كبيرة وفي نفس الوقت تُكسبك الوزن الزائد بسرعة أكبر عند العودة لتناول الطعام بشكل طبيعي.

حمية اللسان:

ابتكر دكتور تجميل يُدعى تشوجاي عملية لخياطة غرز على نقاط معينة من اللسان ليُصبح تناول الطعام مؤلم وصعب وحتى يضطر الأشخاص لتبديل الطعام بالسوائل وبعد فقد الوزن يخضع الأشخاص لعملية أخرى لإزالة هذه الغرز.

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