هل جربت رجيم الكيتو؟ ما هو رجيم الكيتو؟ ما هي فوائد وأضرار رجيم الكيتو؟

يعد رجيم الكيتو أحد أكثر الأنظمة الغذائية شهرة في وقتنا الحالي؛ لفعاليته في إنقاص الوزن دون الحاجة لممارسة التمارين الرياضية لخسارة الوزن، وإنما يعتمد على نوعية الطعام.

الكيتو هي نظام غذائي عالي الدهون، معتدل البروتين منخفض الكربوهيدرات، هذا النظام كان يستخدم في الطب في المقام الأول لعلاج حالات الصرع التي يصعب السيطرة عليها عند الأطفال.

والهدف من رجيم الكيتو هو إجبار الجسم على التوقُّف عن إحراق مخزون الطاقة المفضَّل لديه الجلوكوز من الكربوهيدرات التي تؤكل والبدء بالمقابل في إحراق مخزون الدهون للحصول على الطاقة.

ويقوم الجسم بذلك عن طريق تحويل الدهون إلى "كيتونات"، في حال تسمَّى بـ"الكيتوزية". ويُحقِّق متتبعو هذها الرجيم الهضم، من خلال تقليص استهلاكهم للكربوهيدرات، ولكن للقيام بذلك بشكل صحيح، يجب تحديد كمّ الكربوهيدرات اليومي في الرجيم بـ20 جرامًا من الكربوهيدرات الصافية، أي من الأطعمة الكربوهيدراتية، بالإضافة إلى الكربوهيدرات التي تتوافر في الألياف، وعلمًا بأنَّ الكربوهيدرات تتراكم بسرعة، حتَّى عندما نختار الأطعمة منخفضة المحتوى منها، مثل: السبانخ والأفوكادو.

ماذا يجب أن أفعل قبل البدء بـ "رجيم الكيتو"؟

قبل البدء بـ "رجيم الكيتو" يجب عليكِ أن تتدرجي بالإستغناء عن السكريات والنشويات، لأنه وكما يعلم الجميع أن السكر يعتبر أحد أنواع الإدمان الذي يصعب على الإنسان تركه أو تقليله بشكل مفاجىء، وكذلك النشويات وعلى وجه الخصوص القمح والأرز، حيث يعتبران مكونان أساسيان في وجباتنا الغذائية في الوطن العربي.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الخطوات عليكِ اتباعها قبل البدء برجيم الكيتو لتسهلي على نفسك الإلتزام به وأخذ النتائج المرجوة منه:

1- يجب الامتناع عن تناول السكريات المكررة مثل السكر الأبيض في المشروبات اليومية كالقهوة، والشاي، والعصائر.

2- ابدئي تدريجياً بتخفيف كمية السكر الأبيض في مشروباتك اليومية إلى أن تستطيعي أن تستسيغي مشروباتك اليومية بدون سكر فالسكر عادة والعادة إدمان، وبالتدريج يمكنكِ التخلص من هذا الإدمان.

3- يجب التقليل من كميات الأرز والخبز التي تتناولينها يومياً ويمكنك البدء بتناول الخبز المُصنع من البروتينات والبقوليات كبديل صحي لخبز القمح.

4- يفضل استشارة أخصائي تغذية لمعرفة إذا كان هذا رجيم الكيتو الغذائي يلائمك أم لا والمدة اللازمة للاتزام به.

ما هي فوائد رجيم الكيتو؟

1- تهدئة المعدة

إن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي كيتو يتعرضون لمشكلات بالمعدة أقل بكثير من غيرهم حيث تنخفض كمية الغازات بشكل كبير والانتفاخ وتشنجات المعدة، ويقلل خطر الإصابة بالإسهال.

2- فقدان الوزن

يعد فقدان الوزن واحدًا من أكثر الأسباب شعبية لتجربة نظام غذائي كيتو، وفي هذا النظام الغذائي، لا يتعين عليك حساب السعرات الحرارية أو تتبع طعامك نظراً لكثرة كمية البروتين والدهون المتاحة أمامك لتناولها بكل حرية.

كما يساعد رجيم الكيتو على زيادة الكيتونات، وانخفاض مستويات سكر الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، كما يساعد أيضًا على خفض نسبة السكر في الدم والأنسولين؛ الأنسولين هو الهرمون الرئيسي لتخزين الدهون في الجسم.

3- يحسن صحة القلب

هناك بعض الأدلة العلمية على أن النظام الغذائي يمكن أن يحسن صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث وجدت دراسة واحدة تحسن مستويات الكوليسترول لدى بعض متبعى رجيم الكيتو.

4- يقلل حب الشباب

تظهر الدراسات أن هناك علاقة قوية بين تناول الكثير من الكربوهيدرات وحب الشباب؛ هذا لأن الكربوهيدرات تعزز إنتاج هرمونات النمو مثل IGF والأنسولين، هذه الهرمونات هي المسؤولة عن حب الشباب، هذا هو السبب في أن هذا النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يكون له الكثير من الفوائد لبشرتك.

5- يمنع السرطان

هناك العديد من الدراسات الطبية التي تؤكد أن النظام الغذائي كيتو يمنع ويقتل الخلايا السرطانية، نظرًا لأن الخلايا السرطانية تحتاج إلى الجلوكوز للبقاء، ويتم إنتاج الجلوكوز نتيجة تحول الكوبوهيدرات إلى جلوكوز في الجسم؛ لذلك إذا كنت تأكل كميات من الكربوهيدرات، فهناك فرصة أكبر لنمو الخلايا السرطانية. ولكن إذا تناولت كمية أقل من الكربوهيدرات فهذا يعني أنه يتم إنتاج كمية أقل من الجلوكوز، ما يعني أن مصدر طاقة الخلايا السرطانية ينضب.

6- تقليل نوبات الصرع

هذا هو السبب في اختراع النظام الغذائي كيتو في المقام الأول؛ حيث إن الكيتو يقلل ويمكن أن يمنع نوبات الصرع لدى العديد من الأطفال الذين لا تمكن السيطرة على نوبات الصرع لديهم عن طريق الأدوية، إنه لأمر رائع للأطفال الذين يعانون من متلازمة لينوكس غاستو.

كما إنه مفيدة بشكل خاص لعدة حالات الصرع، وتشمل هذه التشنجات الطفلية، متلازمة Dravet، ومتلازمة Rett، ومتلازمة Doose، ومجمع التصلب الجلدي، وكذلك نقص GLUT-1.

7- مغذي للمخ

يؤدي رجيم الكيتو إلى التدفق المستمر للوقود، على شكل كيتونات، إلى الدماغ، وهذا يعني زيادة تركيزك واستيعابك بشكل كبير، كما يقلل من الارتجاجات، ويساعد في الشفاء بعد جراحة المخ.

8- يحسن وظائف المخ ويمنع أمراضه

أشارت عدة دراسات علمية إلى أن النظام الغذائي كيتو يساعد في علاج أو منع الأمراض مثل مرض باركنسون، ومرض ألزهايمر، وحتى بعض اضطرابات النوم، حتى إن إحدى الدراسات وجدت أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا كيتوينًّا قد حسّن لديهم العمل الإدراكي.

9- يزيد من القدرة على التحمل البدني

النظام الغذائي كيتو يزيد بشكل كبير من التحمل البدني، حيث إنه يتيح لك الوصول الكامل إلى الطاقة من مخازن الدهون الخاصة بك، تحمل مخازن الدهون طاقة كافية يمكن أن تستمر لأسابيع، وأحيانًا حتى شهور.

ما هي أضرار رجيم الكيتو؟

1- رائحة الفم الكريهة

جسدك قد بدأ الانسجام والتأقلم على رجيم الكيتو عندما تصبح رائحة نفسك وفمك كريهة؛ حيث إن هناك بعض المواد الكيميائية التي تم إطلاقها عند تكسير الدهون، وهذا ما يسبب رائحة النفس الكريهة.

2- حصى الكلى

يخفض مستوى الكيتوزي في الدم مستوى الحموضة في الدم؛ ما يعني أن الدم يصبح حامضيًّا، يمكن أن تؤدي هذه الطبيعة الحمضية لدمك إلى تبلور منتجات النفايات في الدم في الكلية، ما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

3- التوتر والقلق

لمتبعي رجيم الكيتو يمكنك أن تشعر بالقلق وأن تجد صعوبة في التركيز بينما يتكيف دماغك مع استخدام مصدر الطاقة البديل هذا.

4- الإمساك

تحتوي الأطعمة التي تزودك بالألياف ، مثل البقوليات والحبوب الكاملة والفاصوليا، على الكربوهيدرات، تلك الأطعمة التي ستتخلى عنها عندما تبدأ رجيم الكيتو، ولعل هذا أمر سيئ؛ حيث إن الألياف هي المكون الرئيسي للإحساس بالشبع، لديك كما إنها تساعد على حركة الأمعاء الجيدة؛ لذلك فدون كمية كافية من الألياف في جسمك ستشعر بالجوع باستمرار وستعاني من الإمساك.

5- تشنجات الساق

من أجل الوصول إلى حالة من الكيتوزية، عليك أن تتحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عدم الكربوهيدرات، وهذا يعني أنه يجب عليك التخلص من العديد من مصادر المعادن المهمة التي تساعد في وظيفة دعم العضلات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وعدم وجود هذه المعادن يمكن أن يسبب تشنج عضلات الساق.

6- الجفاف

الكثير من الكيتونات يمكن أن تكون ضارة بصحتك وتتم إزالتها باستمرار عن طريق البول، بما إنك ستتبع نظام الكيتون الغذائي، فسيكون هناك فائض من الصوديوم في جسمك، الذي تتم إزالته أيضًا عبر البول. التبول الزائد يمكن أن يسبب لك الجفاف ويستنزف المزيد من المعادن الأساسية.

7- تآكل العظام

فقدان العظام الذي لا يمكن وقفه هو أحد الآثار الجانبية الرئيسية لحدوث الكيتوسات، أنت تميل إلى تقليل استهلاك الكالسيوم عندما تبدأ في اتباع رجيم "الكيتو"، وتقوم أيضاً بإزالة الألياف والعديد من مصادر المواد الكيميائية النباتية المهمة مثل التانينات وحمض الفايتك والأوكسالات، وبالتالي تصبح عظامك ضعيفة وعرضة للكسر.

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