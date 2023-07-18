البوابة - هل تفكر في حمية سريعة لإنقاص الوزن للاهتمام بصحتك أو لحضور مناسبة اجتماعية هامة هذا الصيف؟ لا تقلق لدينا دايت أو خطة بسيطة لمدة أسبوع تعتمد على تناول أطعمة من المنزل بشرط الاهتمام بالكمية والحفاظ على مستوى نشاط معقول، فالنشاط البدني حتى لو كان المشي لفترة لا تتجاوز 90 دقيقة يومياً يعتبر نشاطاً مفيداً للعضلات والحالة النفسية.

حمية الأسبوع لمساعدتك على إنقاص الوزن

إفطار: دقيق الشوفان مع التوت والمكسرات

غداء: سلطة بالدجاج المشوي أو السمك

عشاء: سمك السلمون المشوي مع الخضار المشوية

وجبة خفيفة: الفواكه

إفطار: بيض مع توست القمح الكامل والأفوكادو

غداء: حساء وسلطة

عشاء: دجاج مقلي مع أرز بني

وجبة خفيفة: زبادي بالفواكه

إفطار: عصير مع مسحوق البروتين والفاكهة والسبانخ

غداء: بقايا طعام من العشاء

عشاء: شوربة العدس

وجبة خفيفة: بيض مسلوق

إفطار: زبادي بالجرانولا والفاكهة

غداء: برجر نباتي على قطعة خبز من القمح الكامل مع بطاطا حلوة مقلية

عشاء: لازانيا نباتية

وجبة خفيفة: المكسرات

إفطار: فطائر من القمح الكامل مع الفاكهة والشراب

غداء: شطيرة سلطة التونة على خبز القمح الكامل

عشاء: برجر الديك الرومي مع خبز القمح الكامل مع البطاطا المقلية

وجبة خفيفة: تريل ميكس

إفطار: إفطار بوريتو مع البيض والفاصوليا والصلصة

غداء: حساء الفاصوليا السوداء

عشاء: حساء الفاصوليا السوداء

وجبة خفيفة: الفشار

إفطار: تناول الشوفان طوال الليل مع بذور الشيا والتوت

غداء: شوربة العدس

عشاء: فلفل حار نباتي

وجبة خفيفة: زبادي يوناني بالتوت

هذه مجرد خطة وجبات نموذجية ، وقد تحتاج إلى تعديلها بناءً على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. احرص على شرب الكثير من الماء على مدار اليوم ولا تنسَ ممارسة الرياضة بانتظام. مع القليل من الجهد ، يمكنك إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة.

حمية الأسبوع لمساعدتك على إنقاص الوزن

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لفقدان الوزن:

ضع أهدافًا واقعية. اهدف إلى خسارة 1-2 رطل أسبوعيًا. قم بإجراء تغييرات تدريجية على نظامك الغذائي وتمارينك الروتينية. ابحث عن نظام دعم. يمكن أن يساعدك وجود أصدقاء أو أفراد من العائلة يحاولون أيضًا إنقاص الوزن على البقاء متحمسًا. لا تستسلم. يستغرق فقدان الوزن وقتًا وجهدًا ، لكنه ممكن.

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