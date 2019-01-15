خطة حمية الصباح الياباني

حمية الصباح اليابانية: طريقة سريعة وفعالة لإنقاص الوزن وهي من أحدث الأنظمة الغذائية التي جذبت انتباه الجمهور على الإنترنت هي ما يعرف باسم "The Morning Banana

Regimen" الذي صممه Hitoshi Watanabe ، والذي روّج له أيضًا في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه.

أحد الأسباب التي جعلت هذا الأمر شائعًا جدًا ، هو ببساطة جدًا النتائج الرائعة. القاعدة الرئيسية للنظام الغذائي هي استهلاك الموز في الصباح ، ثم شرب الكثير من الماء الفاتر بدرجة حرارة الغرفة طوال اليوم.

لكن هل يمكن لشيء بسيط أن يعطي نتائج؟

الجواب هو ، نعم ! تمكن هيتوشي من تجربة هذا النظام الغذائي ، بعد تجربة عدد من خطط النظام الغذائي ، دون أي نجاح. صمم هذا النظام الخاص به بمساعدة زوجته، وهو صيدلي. عندما اكتشف أن النظام الغذائي فعال للغاية ، بدأ يوصي الناس لتجربته ، وجميعهم كانوا ناجحين في فقدان الوزن الزائد.

خطة حمية الصباح الياباني:

قبل تناول وجبة الإفطار، تناول 1 موزة ، ثم اشرب كوب واحد من الماء على الفور. لا يجب عليك تناول أي شيء قبل الغداء.

الموز غني بالنشا ، وهو نوع خاص ، يعزز فقدان الوزن. عندما تستهلكه ، يذهب الموز مباشرة إلى الأمعاء الغليظة ، دون إذابة في الأمعاء الدقيقة. ثم يبدأ النشا بالتخمير عند الوصول إلى الأمعاء الغليظة ، حيث تتحول البكتيريا إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة. كما أنه يحسن وظيفة الجهاز الهضمي ، ويغذي خلاياك ، مما يجعلك أكثر صحة من أي وقت مضى.

تذكر ألا تفرط في تعبئة المعدة. يمكنك اتباع القاعدة 80/20: تناول 80 ٪ من الطعام واترك 20 ٪ في طبقك.

يمكنك تناول الموز الطازج فقط وانتظر 20 دقيقة على الأقل بعد استهلاكه. إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع لا تتردد في أكل موزة ثانية.

اشرب الكثير من الماء الدافئ لأن هذا سيعزز عملية الأيض. لا تشرب الحليب أو الكحول.

يجب ألا تتناول أي طعام بعد الساعة 8 مساءً.

اذهب إلى الفراش قبل الساعة 12 ظهرا ، حيث أن قلة النوم يمكن أن تجعلك تزيد الوزن.

يمكنك أن تأكل ما تريد من طعام على الغداء والعشاء ، ولكن يجب أن تكون الوجبات صحية.

الفوائد الصحية للموز:

يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن

تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك ويجعلك تشعر بالإشباع

تمدك بالطاقة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العامة

غني بالألياف والبوتاسيوم

تقليل ظهور السيلوليت

تقليل الرغبة الشديدة في الطعام

إذا اتبعت هذا النظام الغذائي ، فستشعر بالنشاط أكثر، وتنظم مستويات السكر في الدم ، وتحسين عملية الأيض ، ويساعدك على إنقاص الوزن.