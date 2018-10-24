حيلة سحرية لعلاج آلام المفاصل فور الاستعمال

بحسب”صدى البلد”، أكدت خبيرة العلاج الطبيعى سكينة جمال "على اهمية فائدة قشور الليمون لاحتوائها على زيوت قوية تخفف من آلام المفاصل وإفراز مواد مضادة للالتهابات عن طريق إرخاء الأوعية الدموية للتخفيف من حدة الألم.

وصفة عجيبة لعلاج التهاب المفاصل!

الطريقة السحرية لعلاج آلام المفاصل:

• قم ببشر قشر الليمون للحصول على الجزء الأصفر منه ثم ضع القشرة على الجزء المؤلم في المفصل ودلكها برفق ثم ضع ضمادة على القشرة ولفها جيدا لمدة ساعتين.

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أو :

• قم بتقشير ليمونتين ثم ضع القشر في إناء به زيت زيتون ثم أغلق الإناء جيدا واتركه لمدة أسبوعين ثم قم بدهن المنطقة التي تؤلم ودلكها برفق ثم لفها جيدا بقطعة شاش وغيرها في الصباح والمساء.

ملحوظة أحذر الجلوس فى التكيف فور الأستعمال وعليك بالتدفئة لوقت أطول حسب الإستعمال

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