حيل نفسية تساعدك على تحفيز نفسك لممارسة الرياضة

وعلى الرغم من معرفتنا جميعًا بفوائد ممارسة الرياضة التي تعود على صحتنا، إلا أن تشجيع نفسك على المواظبة عليها يظل تحديًا متجددًا في كل يوم. ابدأ بتحديد أهداف بسيطة لنفسك وضع برنامجًا أو نظامًا يوميًا يسهل عليك التعود عليه وتنفيذه، وستجد نفسك قادرًا على العودة للمسار الصحيح مهما طالت فترة انقطاعك عن التمارين الرياضية، وسنخبرك كيف تشجع نفسك على ممارسة الرياضة ببعض النصائح البسيطة.

كيف تشجع نفسك على ممارسة الرياضة؟

سنقدم لك بعض النصائح لتشجيع نفسك على التمارين الرياضية وترك الكسل الذي يراودك:



- تحديد أهداف بسيطة: قد يكون هدفك في الوزن الذي تود أن تصل إليه أو العضلات التي تود بنيها، أمرا بعيدا أو صعبا جدًا بالنسبة لك الآن، خاصة إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة، لذلك قد تيأس بسرعة إن لم تجد نتيجة سريعة.



- اترك الشعور بالذنب: كن واقعيا، ستفوتك التمارين الرياضية يومًا أو يومين، بسبب أشغالك أو مرضك فقد تيأس من التمارين وتتركها حينها وهذا خطأ، أكمل في طريقك.

- ركز فقط على نفسك: سيكون هناك دائمًا شخص أكثر لياقة أو أسرع في الحصول على النتائج أو أكثر مرونة منك، ركز على إنجازاتك فقط لأن كل شخص له ظروفه الخاصة.

- كافئ نفسك: من أهم ما يمكننا تقديمه لك في موضوع كيف تشجع نفسك على ممارسة الرياضة، أن تكافئ نفسك بعد ممارسة الرياضة، مثل شراء ملابس جديدة للتمارين، أو لعبة كرة، لأنه يحفزك على النشاط

- اكتب جدولك في التقويم الخاص بك: حدد نوع التمرين الذي ستمارسه، ومدته، وأين، والتزم بالمواعيد.



- اجمع فريقك: التمرين أسهل كثيرًا عندما يكون لديك صديق في انتظارك، تخطَّ موعد تناول القهوة وبدلاً من ذلك توجه إلى ركض في المسارات. فقد أثبتت الأبحاث أن العثور على رفيق لممارسة التمارين يزيد من مقدار التمارين التي تمارسها.

نصائح للتمارين في المنزل

- اجعل المنبه بعيدًا عن متناول يديك: كيف تشجع نفسك على ممارسة الرياضة صباحا إذا كنت تغفو كلما دق المنبه؟ أنت بحاجة إلى وضع المنبه على الجانب الآخر من غرفتك، هذا يجبرك على النهوض من السرير، وإذا كنت ترتدي ملابسك بالفعل، فقد وصلت إلى منتصف التمرين.

- جهز مساحة واسعة: يمكن أن يساعدك تخصيص منطقة في منزلك أو شقتك لممارسة الرياضة في تشجيعك، يمكن تجهيز غرف النوم الاحتياطية أو الطوابق السفلية أو حتى تقسيم زاوية غرفة المعيشة مساحة لممارسة الرياضة.

- احرص على أداء التمارين الرياضية بمشاركة شخص في المنزل: احرص على مشاركة شريك حياتك أو أفراد أسرتك، لأن ممارسة الرياضة معهم سيشجعك على مواصلة التمرين ويصنع حالة من المنافسة، تجعلك في أقوى نشاطك وتخلصك من الإحساس بالملل.

- استخدم تطبيق للرياضة: هناك المئات من تطبيقات اللياقة البدنية وضبط الجسم، اختر تطبيقًا واحدًا وحدد مواعيد تمارين يومية تهدف إلى تقوية أماكن مختلفة في جسمك. على سبيل المثال، تمارين القلب يوم الاثنين، وتمارين القوة يوم الأربعاء، وما إلى ذلك.

- ضع هاتفك في غرفة أخرى: الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تأتي من العمل، قد تثبطك وتشغلك عندما تحاول ممارية التمارين الرياضية، لتجنب فقدان حماسك في منتصف التمارين، ضع هاتفك في غرفة بعيدة عن المكان الذي تتمرن فيه.

-خصص أيام للراحة: يمكن أن تؤثر التمارين الرياضية كل يوم على جسمك، إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة والاستمرار عليها، فتأكد من تخصيص أيام للراحة، أو اطلب من متخصص أن يكتب لك الجدول المناسب، يمكن أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى عدم الاستمرارية.

- ضع أهدافًا صغيرة: عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن الأهداف الصغيرة تفوز في كل مرة، ابدأ بالأهداف اليومية، ثم الأهداف الأسبوعية، ثم الأهداف الشهرية، ويوجد أخطاء كارثية احذر ارتكابها في أوقات الراحة بين التمارين.



كيف تشجع نفسك على ممارسة الرياضة في الحجر المنزلي؟

- مارس الرياضة مع الآخرين عن بعد: إن البعد عن الصالات الرياضية أمر صعب بالنسبة لكثير من ممارسي الرياضة خاصة في ظل جائحة كورونا، وذلك لافتقاد الزملاء والرفاق في الجيم الذين يحمسون بعضهم، ويجعلون حتى أصعب التمارين الرياضية ممتعة.

وعلى الرغم من أننا جميعًا في المنزل، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكننا الحصول على بعض الرفقة في التدريبات، فالعديد من الصالات الرياضية تقدم دروسًا على تطبيق "زوم"، لرؤية أصدقائك أثناء ممارسة الرياضة.

- لا تفكر في شكل جسمك: التركيز على ما تبدو عليه أجسامنا ليس بالأمر الإيجابي، فهو أمر مثبط أحيانا، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة وتتأخر النتائج، ولهذا عليك فك الارتباط بين ممارسة الرياضة وشكل جسمك خلال الحجر الصحي، وبدلاً من ذلك، احط نفسك بأشخاص وأنشطة تجلب لك المتعة والشعور بالإنجاز.

- الحصول على نوم هادئ وعميق: بدلا من الاستلقاء على الفراش والنظر إلى السقف والتفكير لساعات وعدم القدرة على النوم، تخلص من الأرق الذي يصيبك والأفكار التي تدور في ذهنك بممارسة بعض التمارين الرياضية التي ستساعدك في الحصول على نوم هادئ وعميق بسبب الإجهاد.