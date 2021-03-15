من فوائد الفازلين مع الكركم للبشرة أنه يمنح خليط الفازلين والكركم تفتيح وجمال للبشرة، عن طريق تقليل ظهور البقع الداكنة والبنية على الجلد. إضافةً إلى دور هذا الخليط في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتوحيد لون البشرة. كما يمكن استخدام خلطة الكركم والفازلين بطريقة أخرى كمقشر للشفاه، لتفتيحها ومنحها مظهراً جذاباً.

ومن فوائد الفازلين للبشرة أنه مثالي لإزالة مكياج العيون، يساعد على التخفيف من ظهور الرؤوس السوداء على البشرة، يعد مستحضر مثالي لترطيب وتنعيم ملمس بشرة القدم، يساعد الفازلين في ثبات العطر على الجسم لمدة أطول.

من فوائد الفازلين مع الكركم ما يلي:

من فوائد الفازلين مع الكركم تفتيح المناطق الداكنة من الجسم، سواء أكانت تحت الإبط، أو السواد تحت العينين، أو حول الفم وغيرها.

من فوائد الفازلين مع الكركم إعطاء البشرة لون واحد متجانس.

من فوائد الفازلين مع الكركم التخلّص من آثار حبوب الشباب في جميع مناطق الجسم.

من فوائد الفازلين مع الكركم الحصول على بشرة لامعة وناعمة.

طرق تحضير وصفة الكركم والفازلين كما يلي:

المقادير:

ملعقتان من الكركم، من الضروري الانتباه إلى عدم استخدام الكركم المخصّص للطبخ، وذلك لأنّه يحتوي على كمية مركزة من الصبغة الصفراء، والتي لن تتم إزالتها بسهولة عن البشرة، لذلك يجب شراء الكركم المخصص للاستخدام على الجسم من العطارين. ملعقتان من الفازلين.

طريقة التحضير :