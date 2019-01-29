خبايا الديكور المثالي.. اكتشفيها معنا

اخلق حالة من الدمج بين الخامات في غرفة المعيشة (shutterstock.com)

هل يسهل عليك تنسيق ديكورات منزلك بمجرد النظر إلى الأثاث؟، هذا هو السؤال الأصعب والمهمة التي تفصلك عن الوصول لتنسيق أفضل لديكورات المنزل، للحصول على منزل مثالي. لذلك قبل الوقوع في الفخ، تعرّف على أخطاء الديكور وطرق معالجتها، لمنزل أفضل وأكثر أناقة.

المرايا

ينصح باستعمال المرايا الممتدة في الغرف منخفضة السقف وضيقة المساحة، حيث تمنحك المزيد من المساحات وتشعرك بالاتساع الزائف والامتداد بالغرفة.

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تداخل بين الخامات

اخلق حالة من الدمج بين الخامات في غرفة المعيشة، كالتنسيق بين أقمشة الأريكة والستائر والوسائد، واستخدم الأقمشة المتنوعة وستزيد غرفتك أناقة.

القطع الثمينة والمعلّقات

حاول إظهار المعلقات الثمينة والقطع الأثرية، بمناطق هي محط أنظار الضيوف، بوضع التماثيل الأنيقة أعلى الطاولات لتتجاوز بارتفاعها باقي القطع والأثاث.

مقاعد الطاولة وكسر الروتينية

استبدل كرسى الطاولة بالمقعد بمسند اليدين، فيجدد من طاولتك.

المطبخ والأسقف

نصائح اتبعيها عند تأثيث منزلكِ الضيق

تقيدك المساحة المحدودة في اختيارك للخزائن في مطبخك، وتصبح مجبرًا على اختيار الخزائن العمودية، حتى نهاية السقف، وبتلك الطريقة يسيطر الظلام علي المكان، لكن للخروج من المشكلة اهتم بطلاء الحائط بالألوان الحيادية أما السقف فاختر الدهان الأبيض والفاتح لمزيد من المساحات.

لا تبخل فى شراء الأريكة

يفضل البعض تقليل نفقات شراء الأريكة، حيث يملكون الأطفال وخوفًا على شكلها من التدهور مع الوقت، لكن ينصح بالتوقف عن هذه العادة، فالأريكة قادرة على تحويل شكل غرفة معيشتك وتضيف جمالًا. أما إذا كنت غير قادر على شرائها بأسعار عالية فعوض عنها بالوسائد الملوّنة وأقمشتها ذات الجودة العالية.

أخطاء بالحمامات تجنبها

الزجاج حلّ مباشر وسهل في الحمامات، فبدلًا من شراء الستائر الداكنة للشباك، استعمل شباك بزجاج أبيض خافٍ لتفاصيل المنزل لحمام مضىء، واستبدل حوض الاستحمام وستائره المعتمة، بالباب الزجاجي ليفصل بين منطقة الاستحمام وباقي الحمام لمساحة أكبر وشكل أفضل.

الستائر وشكلها النهائي

اتجه إلى الستائر بالشكل المفضل إليك من أعلى، لكن انتبه إلى طولها، فينصح بالستائر الطويلة متدلية الأطراف على الأرض حتى تساعد فى ضبط المساحات وزيادة اتساع الغرفة.