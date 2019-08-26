"خبز الوجه" أحدث صيحات المكياج.. تعرّفي عليها

تتضمن عملية وضع المكياج طبقات كثيرة من المنتجات التجميلية، لكن الأهم من ذلك هو أن يبدو الوجه كالكعكة بسطحها الأملس الخالي من أي رتوش أو عيوب.

نشرت مجلة "بولد سكاي" عن اتجاه جديد للمكياج وهو "خبز الوجه"، وليس القصد هنا طهيه ولكن الحرص على بقاء الوجه خاليًا من العيوب باستخدام أدوات ومنتجات المكياج التي تساعد على إعطاء لمسة ناعمة خالية من العيوب وجعل البشرة تبدو كالطبيعية.

تساعدك عملية الخبز على التوزيع الدقيق لبودرة الوجه الناعمة على بشرتك مما يمنع تلطخه طوال اليوم ويبرز جمال وجهك دون تجاعيد أو ظهور الوميض الذي يسببه المكياج عند التقاط الصور. وبخطوات بسيطة يمكنكِ خبز وجهك، اولًا يجب أن يكون لديك بودرة أساس ناعمة، وبيوتي بليندر، وفرشاة كبيرة، ورقيقة الملمس.

الخطوة الأولى

تحتاج البودرة الناعمة وهي الخطوة الأساسية في خبز الوجه إلى شيء تحتها حتى تثبت على الوجه، فيمكنكِ وضع الكريم الأول والكونسيلر (خافي العيوب تحت العين) ولكن بكميات بسيطة جدًا حتى لا تتسبب في ظهورالبودرة بشكل مجعد.

الخطوة الثانية

باستخدام البيوتي بليندر ضعِي بودرة الأساس الناعمة ووزعيها بشكل متناسق مع البشرة.

الخطوة الثالثة

هي الخطوة الأساسية لاستكمال عملية خبز الوجه، فضعي طبقة سميكة من البودرة تحت عينيك وذقنك وأمسكِي بطرف البيوتي بليندر المدبب لتوزيع البودرة بدقة.

الخطوة الرابعة

انتظري لمدة تترواح من 5 لـ10 دقائق.

الخطوة الخامسة

قومِ بإزالة الزائد من البودرة باستخدام الفرشاة الملساء الكبيرة وخاصة منطقة الذقن وتحت العين، وبعد ذلك استخدمِي رشاش التثبيت حتي يظهر وجهك بشكل طبيعي وجيد بعد مزج هذه المكونات على وجهك، وبعدها يمكن وضع باقي خطوات مكياجك المعتادة.

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