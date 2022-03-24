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خبز مسطح خالي من الغلوتين

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 03:00
خبز مسطح خالي من الغلوتين
خبز مسطح خالي من الغلوتين

خبز مسطح خالي من الغلوتين إليك وصفة خالية من الغلوتين تحتوي على جوز الهند ، وخالية من منتجات الألبان ، والحبوب والبيض. هذه الوصفة صديقة للحساسية (خالية من الغلوتين ومنتجات الألبان والمحار والجوز والبيض وفول الصويا) وتناسب نظام المناعة الذاتية والوجبات الغذائية القديمة والنباتية.

خبز مسطح خالي من الغلوتين

المكونات:

خبز مسطح خالي من الغلوتين

نصف كوب طحين أروروت (جذور النباتات)

نصف كوب دقيق الكسافا

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب من البلوط مطبوخ ومهروس مسبقًا قد يحل محل الكابوتشا أو الجوز بدون قشر

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز

2 ملاعق كبيرة ماء دافئ (قد تحتاج أكثر أو أقل)

الطريقة:

  • تُمزج جميع المكونات الجافة في وعاء خلط متوسط ​​الحجم.
  • أضف القرع إلى الوعاء.
  • باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق.
  • نضيف بعد ذلك زيت الزيتون ويقلب المزيج.
  • تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة.
  • في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح.
  • نقسم العجينة إلى ست كرات ثم نتركها جانباً.
  • خذ ورقة طويلة من ورق الزبدة واطوِها من المنتصف.
  • ضعي كرة واحدة من العجين بين ورق البرشمان.
  • باستخدام أسطوانة رق العجين ، قم برق العجين حتى يصبح سمكه حوالي 1/8 بوصة. يجب أن تكون أثخن قليلاً من التورتيلا.
  • كرر مع كل من كرات العجين.
  • باستخدام مقلاة ، قم بطهي كل قطعة من الخبز المسطح لمدة دقيقة واحدة على كل منها ، على نار متوسطة. ما عليك سوى تحمير العجينة وتسخينها حتى تجف المقلاة ولا تحتاج إلى أي زيت. أيضًا ، إذا بدأت في رؤية فقاعات في العجين ، فقد حان الوقت لتقليبها.
  • بمجرد أن ينضج الخبز المسطح ، ضعه على رف تبريد سلكي حتى تنتهي ، ثم قدمه.

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