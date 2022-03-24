خبز مسطح خالي من الغلوتين إليك وصفة خالية من الغلوتين تحتوي على جوز الهند ، وخالية من منتجات الألبان ، والحبوب والبيض. هذه الوصفة صديقة للحساسية (خالية من الغلوتين ومنتجات الألبان والمحار والجوز والبيض وفول الصويا) وتناسب نظام المناعة الذاتية والوجبات الغذائية القديمة والنباتية.
خبز مسطح خالي من الغلوتين
المكونات:
نصف كوب طحين أروروت (جذور النباتات)
نصف كوب دقيق الكسافا
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب من البلوط مطبوخ ومهروس مسبقًا قد يحل محل الكابوتشا أو الجوز بدون قشر
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز
2 ملاعق كبيرة ماء دافئ (قد تحتاج أكثر أو أقل)
الطريقة:
- تُمزج جميع المكونات الجافة في وعاء خلط متوسط الحجم.
- أضف القرع إلى الوعاء.
- باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق.
- نضيف بعد ذلك زيت الزيتون ويقلب المزيج.
- تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة.
- في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح.
- نقسم العجينة إلى ست كرات ثم نتركها جانباً.
- خذ ورقة طويلة من ورق الزبدة واطوِها من المنتصف.
- ضعي كرة واحدة من العجين بين ورق البرشمان.
- باستخدام أسطوانة رق العجين ، قم برق العجين حتى يصبح سمكه حوالي 1/8 بوصة. يجب أن تكون أثخن قليلاً من التورتيلا.
- كرر مع كل من كرات العجين.
- باستخدام مقلاة ، قم بطهي كل قطعة من الخبز المسطح لمدة دقيقة واحدة على كل منها ، على نار متوسطة. ما عليك سوى تحمير العجينة وتسخينها حتى تجف المقلاة ولا تحتاج إلى أي زيت. أيضًا ، إذا بدأت في رؤية فقاعات في العجين ، فقد حان الوقت لتقليبها.
- بمجرد أن ينضج الخبز المسطح ، ضعه على رف تبريد سلكي حتى تنتهي ، ثم قدمه.
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