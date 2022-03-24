خبز مسطح خالي من الغلوتين

باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق

باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق .

باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق .

باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق .

باستخدام شوكة أو خلاط معجنات ، اعمل القرع في خليط الدقيق حتى يتحول إلى دقيق ومتفتت. هذه الخطوة مشابهة جدًا لعمل الزبدة في الدقيق .

تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة

تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة .

تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة .

تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة .

تحسس العجين ومعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي سائل إضافي. إذا كانت العجينة جافة جدًا ولا تلتصق ببعضها البعض ، أضيفي ملعقة كبيرة من الماء في كل مرة .

في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح

في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح .

في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح .

في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح .

في هذه المرحلة ، يجب أن تلتصق العجينة ببعضها البعض ولكن ليس بيديك. إذا كنت معتادًا على العمل مع دقيق القمح ، ستجف هذه العجينة قليلاً. هذا جيد. ليس لديها نفس مرونة دقيق القمح .