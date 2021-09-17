خرافات عن حمية السكري..إليك أبرزها

إن البحث في الإنترنت للحصول على معلومات موثوقة حول أفضل نظام غذائي خاص بـ حمية السكري قد يجعلك تشعر بالتشوش والارتباك.

وعلى الرغم من عدم وجود نقص في البرامج الغذائية على الإنترنت والنصائح المتعدد بشأن هذا الأمر، إلّا أنه غالبًا ما يكون تمييز الحقيقة من الخيال أمرًا صعبًا، لذا من خلال هذه المقالة سنتحدث عن 7 خرافات عن حمية السكري مع ذكر كامل التفاصيل.

خرافات عن حمية السكري

تناول السكر يسبب مرض السكري

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن تناول الكثير من السكر وحدة لا يسبب مرض السكري، ولكنه قد يكون عاملًا مساهمًا في بعض الحالات.

وعادةً ما يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يثير أحد العوامل البيئية استعدادًا وراثيًا لمرض السكري للتعبير عن نفسه، وغالبًا ما يحدث مرض السكري من النوع الثاني بسبب عوامل خطر مختلفة، بما في ذلك العوامل الوراثية وخيارات معينة في نمط الحياة.

وتتضمن عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني: الوزن الزائد، ضغط الدم المرتفع، نمط حياة مستقر وخامل، العمر وخاصة فوق 45، المشروبات المحلاة بالسكر، وقد ربطت الدراسات الحديثة بين هذه المشروبات وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

الكربوهيدرات هي العدو

الكربوهيدرات ليست عدوك، ولكن نوع الكربوهيدرات والكمية التي يتم تناولها منها هو المهم وهو الذي يجب مراعاته في حمية السكري لمن يعانون من مرض السكري، فليست كل الكربوهيدرات متشابهة، حيث تعتبر تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم أفضل من تلك التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، وبعض العوامل التي تدخل في تحديد الأطعمة التي تحتوي مؤشر نسبة منخفض أو مرتفع هي الملف الغذائي، وكمية المعالجة.

الأطعمة النشوية محظورة

تحتوي الأطعمة النشوية على الكربوهيدرات، بالإضافة إلى الأطعمة مثل الخبز والمعكرونة والأرز، تشمل الأطعمة النشوية أيضًا الخضروات النشوية مثل البطاطس والذرة والفاصوليا والعدس، وبينما تحتوي الخضار النشوية على الكربوهيدرات، فهي غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المهمة الأخرى، ويمكن أن تتناسب مع حمية السكري ولكن باعتدال.

لذا إذا كنت تحسب الكربوهيدرات، فتأكد من تضمين هذه الأطعمة في حصتك اليومية من الكربوهيدرات، كما يجب عليك أيضًا اختيار نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات المعالجة للحصول على الفيتامينات و المعادن التي تحتاجها مع الاستمرار في التحكم في مستويات السكر في الدم.

لن تأكل الحلوى مرة أخرى

إن الاستمتاع بقطعة من الكعكة من حين لآخر أو بسكويت لن يكون ضارًا لمعظم الأشخاص، حتى المصابين بمرض السكري، وفي الواقع المفتاح هو الاعتدال والتحكم في كمية الأكل، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن تقييد نفسك أكثر من اللازم قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

لذلك احذر عقلية الكل أو لا شيء، ولا تتردد في الاستمتاع بحصة صغيرة من الحلوى المفضلة لديك في المناسبات الخاصة، فقط تأكد من الحد من الكربوهيدرات الأخرى في وجبتك لتحقيق توازن آمن والالتزام بهدف الكربوهيدرات الشخصي.

الفواكه سيئة

لا توجد ثمار ممنوعة في حمية السكري، في الواقع تظهر بعض الدراسات أن تناول المزيد من الفاكهة الكاملة قد يكون مرتبطًا بالفعل بتحسين مستويات الأنسولين وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك لأن العديد من الفواكه الكاملة غنية بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والتي يمكن أن تعزز مستويات السكر في الدم.

ومن الناحية المثالية، حاول اختيار الفواكه التي تحتوي على نسبة أقل من السكر، مثل التوت والتفاح والجريب فروت وغيرها.

أثناء تناول الدواء يمكنك أكل ما تريد

إن تناول أدوية السكري ليس تذكرة لتناول ما تريد، بقدر ما تريد، وفي الواقع من المهم تناول الدواء على النحو الموصوف وكذلك اتباع نظام غذائي كثيف المغذيات في حمية السكري، وهذا لأن اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات واللحوم الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة لا يساعدك فقط على إدارة مرض السكري على المدى الطويل، بل يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة الحالات المزمنة الأخرى التي يمكن أن تتطور جنبًا إلى جنب مع مرض السكري، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم المرتفع.

وقد يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بانتظام أو تناول كميات كبيرة بشكل منتظم إلى إعاقة فعالية الدواء، بالإضافة إلى التدخل في عملية بناء المزيد من العادات الصديقة لمرض السكري.

المحليات الصناعية آمنة وصحية

مجرد تصنيف أحد المنتجات على أنها خالية من السكر لا يجعلها أفضل بالنسبة لك، فقد لا يزال المنتج يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية البسيطة.

ووفقًا لبعض الدراسات، فقد تؤثر بعض المحليات الصناعية أيضًا على حساسية الأنسولين، مما يجعل من الصعب على جسمك الحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي.

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول سلامة بعض المحليات الصناعية، إلّا أن إدارة الغذاء والدواء اعتبرت أن بعض المحليات الصناعية آمنة للاستهلاك في ظل ظروف معينة مثل السكرين، والأسبارتام، والسكرالوز.

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