يشتهر زيت السمسم بطعمه الرائع ورائحته المميزة، ويتم تقديمه عادة مع العديد من الاطباق بما في ذلك تتبيلات السلطة والمعكرونة ووصفات الدجاج.

ولكن هناك بعض الأشخاص يعانون من حساسية من بذور السمسم، وأحيانًا عندما يتناولون زيت السمسم تصبح الأمور أسوأ، لذلك سنتحدث من خلال هذه المقالة عن 7 من أفضل بدائل زيت السمسم.



بدائل زيت السمسم

- زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون بديلًا رائعًا لزيت السمسم، وذلك بفضل أنه يمكن استخدامه بعدة طرق مختلفة، وفي الواقع يشتهر زيت الزيتون أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية، حيث أنه يوفر مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب.

- زيت بذور العنب

زيت بذور العنب زيت نباتي شهير، وهو إضافة ممتازة لمجموعة متنوعة من الوصفات، كما أنه غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ويحتوي على جرعة دسمة من فيتامين E في كل حصة، وهذا الفيتامين يساعد في منع الالتهاب عن طريق تحييد المركبات الضارة التى تعرف باسم الجذور الحرة.

- زيت الجوز

يتم استخلاص هذا الزيت من الجوز، وهو مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي أثببت الدراسات أنها لديها القدرة على تقليل الالتهاب والحماية من أمراض القلب، كما يتميز زيت الجوز بطعمه الغني إلا أنه يصبح مرًا قليلا عن طهيه، لذلك يفضل الناس استخدامه في الوصفات التي لا تتطلب الطهي مثل الصلصات أو السلطات.

- زيت الأفوكادو

يتميز زيت الأفوكادو بنكهة خفيفة ودرجة احتراق عالية، وهي الدرجة التي يبدأ عندها الدهون في التحلل وإنتاج الدخان.

ويعد زيت الأفوكادو غني بالعديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك اللوتين والذي يعد ضروريًا لصحة العين، ونظرًا لارتفاع درجة احتراقه، يعد زيت الأفوكادو مناسبًا للأطباق المطبوخة على حرارة عالية، مثل الأرز المقلي.

- زيت الفول السوداني

يعد زيت الفول السوداني بديل شائع لزيت السمسم، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه السمسم، بالإضافة إلى أن هذا الزيت يوفر فيتامين E وكمية كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة واللذان كلاهما يدعم صحة القلب.

- زيت البريلا

زيت البريلا مصنوع عن طريق الضغط على بذور نبات البريلا، ونكهته الغنية تجعله بديلًا رائعًا لزيت السمسم، علاوة على ذلك فهو مصدر كبير لأحماض أوميغا 3 الدهنية وثبت أنه يدعم العديد من جوانب الصحة بما في ذلك الصحة العقلية.

- زيت الفول السوداني المحمص

زيت الفول السوداني المحمص زيت عطري غالبًا ما يتم رشه فوق الأطباق أو إضافته إلى السلطات والصلصات، ومثل زيت السمسم، فهو يحتوي على مزيج متوازن من الدهون الأحادية غير المشبعة والتي تدعم صحة القلب، إضافة إلى ذلك فهو غني بفيتامين E والذي يعد فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة للحماية من تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي.

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