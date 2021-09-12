قد يكون هناك العديد من أسباب ألم المعدة والشعور بالغثيان، ولكن ماذا لو أصيب أحدهم بكلتا الحالتين في نفس الوقت، فما هو الإجراء الذي يجب اتباعه؟

في الحقيقة على الرغم من وجود العديد من الحالات التي يمكن أن تسبب آلامًا في المعدة وغثيان في نفس الوقت، إلّا أن معظم هذه الحالات ليست طارئة، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها، ولكن يجب الانتباه إلى أنه في حال استمرت الأعراض خاصة بعد تناول الطعام، فيجب الاتصال بالطبيب، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على الأسباب المحتملة لألم المعدة والغثيان وكيفية العلاج.



أسباب ألم المعدة والشعور بالغثيان

عسر الهضم

يسمى عسر الهضم أيضًا باضطراب المعدة، حيث يمكن أن يكون سبب هذه الحالة هو تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو تناول أطعمة معينة أو شرب الكثير من الكحوليات أو الكافيين، وفي بعض الأحيان يكون عسر الهضم علامة على حالة معدية معوية كامنة مثل ارتداد الحمض، وقد يعاني الشخص المصاب من الانتفاخ، حرقة المعدة، التجشؤ، والغازات,

التسمم الغذائي

يوجد أكثر من 250 نوعًا من التسمم الغذائي، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وتشمل تقلصات المعدة، إسهال، وحمى، ويمكن أن تظهر الأعراض في غضون ساعات أو قد تستغرق أيامًا، اعتمادًا على نوع التسمم الغذائي.

القلق

يمكن أن يسبب القلق أعراضًا مرتبطة بالمعدة، خاصة عند الأطفال، وذلك لأن القلق يمكن أن يقود الجسم إلى الاعتقاد بأنه بشعر بإشارات الألم بما في ذلك آلام المعدة، وتشمل الأعراض الجسدية المحتملة الاخرى للقلق الإمساك والإسهال.

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي والمعروف أيضًا باسم "إنفلونزا المعدة" هي عدوى تصيب الأمعاء، ويمكن التقاط الفيروس عن طريق مشاركة الطعام أو أواني الأكل أو لمس الأسطح والأشياء المتسخة، وتختفي عادة معظم هذه الحالات من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، وقد تشمل الأعراض الأخرى إسهال، تقلصات المعدةة، حمى، وتقيؤ.

المرارة

المرارة عضو يصنع الصفراء، ويمكن أن تلتصق المواد الموجودة في الصفراء ببعضها البعض وتشكل حصوات في المرارة، وفي الواقع لا تسبب هذه الحالة عادة أي مشاكل، ولكن يمكن أن تعلق في القناة الصفراوية مما يمنع تدفق الصفراء وبالتالي تشنج المرارة وظهور أعراض مثل الحمى، القشعريرة، البول الداكن، واليرقان.

حصى الكلى

تتكون حصوات الكلى من مواد كيميائية في البول، وتتشكل عند وجود كمية قليلة جدًا من السوائل في الكلى، وقد تظل هذه الحصوات في الكلى أو يمكن أن تنتقل إلى المسالك البولية.

وعادة ما تخرج الحصوات من الكلى دون أي مشاكل، بينما قد تبقى بعض الحصوات الأخرى والتي يمكن أن تسبب غثيان، آلام في المعدة، ألم في أسفل الظهر، دم في البول، تقيؤ، حمى وقشعريرة.

التهاب الزائدة الدودية

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يتم حظر الزائدة الدودية، ويحدث هذا عادةً بسبب العدوى، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الأورام، وعندما يتم حظر الزائدة الدودية فإنها تتضخم ويتوقف تدفق الدم، ويمكن أن تنفجر بعد ذلك، وهي حالة طبية طارئة، لذا من الضروري البحث عن علاج طارئ في حال كنت تعاني من ألم في الجانب الأيمن السفلي من المعدة، فقدان شهية، حمى، قشعريرة، تغييرات في حركات الأمعاء، انتفاخ البطن، وغازات.

علاج ألم المعدة والشعور بالغثيان

الوقت

بعض الحالات التي تسبب آلامًا في المعدة وغثيان ستختفي في النهاية من تلقاء نفسها، بما في ذلك التسمم الغذائي، حصى الكلى الصغيرة، التصاقات طفيفة في البطن.

التغييرات الغذائية

يمكن أن يكون ما تأكله تشربه له تأثير كبير على معدتك، فعلى سبيل المثال، قد يوصي الطبيب بتقليل كمية الدهون أو الملح في النظام الغذائي، وهذا يساعد في تخفيف بعض الأعراض مثل القولون العصبي، المرارة، وحصى الكلى.

الدواء

يمكن علاج بعض الحالات التي تسبب ألم المعدة والشعور بالغثيان من خلال الأدوية، ومن ضمن هذه الحالات القلق، القولون العصبي، والمرارة.

الجراحة

قد تتطلب بعض الحالات التي تسبب ألم المعدة والشعور بالغثيان إجراء عملية جراحية مثل التهاب الزائدة الدودية، التصاقات البطن، والمرارة.

متى يجب رؤية الطبيب؟

في حال كنت تعانين من آلام في المعدة وشعور بالغثيان في نفس الوقت، فيجب عليك رؤية الطبيب إذ كان لديك:

تقيؤ أو إسهال وجفاف شديد

إمساك

آلام في الصدر وخاصة الجهة اليسرى

آلام شديدة في البطن وخاصة التي تحدث فجأة

ألم لا يزول بعد ساعات

ألم المعدة والشعور بالغثيان بعد كل وجبة

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