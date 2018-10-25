حيل سريعة لخسارة الوزن دون ريجيم

هل تعلمين أن استبدال الاطعمة الدسمة بأخرى قليلة الدسم يمكن أن يساعدك على خسارة الوزن دون ريجيم. تعلمي خسارة الوزن دون ريجيم عن طريق استبدال الاطعمة من حميتك الغذائية باخرى اكثرة فائدة واقل دسما.

1- خففي من استخدام المايونيز في أطعمتك، واستبدلي المايونيز التقليدي بالمايونيز قليل الدسم.

2- استبدلي الكريما الحامضة في الأطعمة الخاصة بك باللبن.

3- استخدمي الليمون بدلاً من الصوص وصلصات النكهة.

4- استبدلي جميع مشتقات الحليب التي تستخدمينها بأخرى قليلة الدسم.

5- استبدلي البطاطا المقلية بتلك المخبوزة بالفرن، ولا تسرفي في تناولها.

6- أضيفي الفلفل الحار إلى طعامك، فهو يساعد على حرق الدهون والحد من الشهية.

7- استخدمي الثوم المشوي في أطعمتك بدلاً من قليه بالزيت.

8- استبدلي المأكولات البحرية المعلبة المحفوظة بالزيت بتلك المحفوظة بالماء.