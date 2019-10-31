خصائص أنثى برج العقرب العامة 

تعد المرأة العقرب من الشخصيات المعقدة، والرائعة التي تتمتع بالسرية، والمغناطيسية، كما أنها تحب فعل الخير ونشره في العالم، فإذا أراد أحداً الارتباط بها يجب أن يكون صبوراً ومستعدًا للسماح لها بتولي زمام العلاقة، ويجب أن يكون مستمعاً جيدًا لها عندما تتحدث، كما ويجب معرفة أن كسب حبها يتطلب الكثير من الوقت والصبر، ولكن بمجرد وقوعها في الحب فإنها سوف تعطي كل شيء لهذه العلاقة، ويمكن أن تكون المرأة المولودة تحت علامة برج العقرب تملكية للغاية، وليست من النوع الذي يسامح وينسى بسهولة.

تتميز أنثر العقرب عن النساء الأخريات بعدة خصائص منها:

1- الثقة الكبيرة في النفس كما أنها جميلة الهندام والمنظر.

2- تميل إلى تحقيق العدل والاستقامة.

3- جذابة بشكل كبير، كما أن لديها كبرياء ساحراً و خطيراً.

4- كتومة للأسرار وتجعل الجميع يحترمها.

5- الحاسة السادسة قوية لديها فهي تشعر بالأمور القادمة، ولديها قوة كبيرة في إخفاء مشاعرها.

6- شخصيتها قوية ولا ترضى بالاستسلام بسهولة.

7- شخصية قوية في الحب ولا ترضى أن تكون في علاقة عابرة أو سطحية.

8- شخصية حساسة إلى أبعد مدى، ولا تفشل في أي أمر خاصة فيما يتعلق بعملها فهي منظمة بشكل كبير.

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