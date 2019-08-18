فصل الخريف، فصلٌ من فصول السنة الأربعة، ويأتي قبل فصل الشتاء وبعد فصل الصيف، ويعتبر من الفصول التي يحبّها الكثير من الناس، لطبيعته الهادئة والجميلة، وخصائصه التي تجمع خصائص فصولٍ عدة، ويبدأ فصل الخريف اعتباراً من الثالث والعشرين من شهر أيلول "سبتمبر"، ويمتد حتى تاريخ الحادي والعشرين من شهر كانون الأول "ديسمبر"، وذلك في نصف الكرة الشمالي، أما في نصف الكرة الجنوبي؛ فإنه يبدأ في الثالث والعشرين من شهر آذار "مارس"، ويمتد حتى تاريخ الحادي والعشرين من شهر حزيران "يونيو".

خصائص فصل الخريف:

1- يتحول فيه لون ورق الشجر إلى اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي أو البني، وتتساقط أوراق جميع النباتات غير دائمة الخضرة.

2- يتساوى خلاله طول الليل مع طول النهار، ثم يبدأ طول النهار بالتناقص تدريجياً، ويزداد طول الليل تدريجياً.

3- يميل الجو إلى الاعتدال معظم الوقت، تتخلّله بعض موجات الحر، وبعض النسمات الباردة، خصوصاً في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح الباكر، أي إنّه يمتلك طقساً متقلّباً نوعاً ما، يجمع أجواء الفصول الثلاثة الأخرى في فصل واحد.

4- تكثر فيه الأمراض الالتهابية بسبب تقلّبات الطقس، مثل الرشح والإنفلونزا والنزلات الرئوية ومرض الربو التحسّسي وأمراض العيون.

5- تكون السماء فيه غائمةً جزيئاً معظم الوقت، وقد تظهر فيه السحب السوداء أو الرمادية.

6- تهاجر فيه الطيور إلى بلادٍ بعيدةٍ هرباً من البرد القادم. تبدأ بعض الحيوانات بالدخول في مرحلة البيات الشتوي، والاختباء في الجحور والأوكار والبيوت الخاصّة بها، مثل الأفاعي والقوارض وغيرها من الحيوانات ذوات الدم البارد.

7- يتوقّف فيه نمو معظم الأشجار. تُزرع فيه أنواعٌ كثيرةٌ من النباتات، مثل: الميرمية، والشقار، وأشجار النخيل، وشجر الحور، وشجر الدردار.

8- هناك العديد من أنواع الأزهار يبدأ موسم إزهارها في فصل الخريف تحديداً، ومن أشهر هذه الأزهار نذكر: نبتة تسمّى ورد الغريب، وسمّيت بهذا الاسم لأنها تخالف ورد الربيع وتُزهر في فصل الخريف.

9- يميل لأن يكون الجو فيه أحياناً مغبرّاً وجافاً، بسبب قدومه بعد فصل الصيف الذي يجفّف التربة والنبات ويقلّل نسبة المياه والرطوبة في الجو.

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