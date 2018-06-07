الخضار الخضراء هي الأكثر فائدة!

الخضار الاخضر يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والألياف الغذائية

لكل نوع من أنواع النباتات فوائد عديدة للجسم والبشرة ومذاق خاص به يميزه عن غيره وتعتبر النباتات ذات اللون الأخضر من أفضل الأطعمة التي لها فوائد عديدة للجسم ابرزها:

السبانخ الخضراء:

فضلًا عن طعمه المميز والذى يفضله الكثير إلا أنها تحتوى على نسبة كبيرة من المواد الغذائية والفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنسيوم وفيتامين ا، ك، ج، ونسبة كبيرة من الألياف التى تساعد على حماية الجهاز الهضمي وتغذية الجسم وتعزيز المناعة.

الكرفس:

يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم الذي يعمل على تقليل ضغط الدم، وحرق المزيد من السعرات الحرارية والمساعدة على إنقاص الوزن.

الشاى الأخضر:

أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يمنع زيادة مستويات السكر فى الدم ويقي من مرض السكر، كما أنه يحافظ على البشرة ويعزز المناعة.

الفاصوليا الخضراء:

هي مصدر غني بالبروتين والألياف والفيتامينات التى تغذى الجسم والأعصاب وخلايا الدم.

البروكلي:

يحتوى على فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى التي تلعب دورًا مهما في تنظيم نمو الخلايا وتعزيز جهاز المناعة.

الخيار:

ومن أفضل الخضراوات التي ينصح بها الجميع حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية الجسم وترطيب الجلد والحفاظ على نضارته كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التحكم فى ضغط الدم.

التفاح الأخضر:

يحتوى على مواد مضادة للأكسدة وألياف غذائية وبوتاسيوم تحسن الصحة وتعزز فقدان الوزن وتنظم السكر فى الدم وتحافظ على صحة الإسنان وعلاج الإسهال كما أنها تحافظ على صحة البشرة.

الجرجير:

يحتوى على خصائص تعمل على تعزيز القدرة الجنسية وتعالج ضعف الانتصاب كما أن له فوائد عديدة لصحة الشعر وطوله.

الخس:

يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تعمل على علاج الالتهابات وتعزز المناعة.

البصل الأخضر:

له دور فعال فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا كما أنه يعزز جهاز المناعة ويحمي من الأمراض السرطانية.

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