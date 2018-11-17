دراسة: الإفراط في استخدام الهواتف الذكية يصيب البشر بالسرطان

حسمت دراسة، أجراها المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، العلاقة بين الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، والإصابة بالسرطان، موضحة أن الإشعاع الذي يصدره الهاتف المحمول يمكن بالفعل أن يسبب سرطان الدماغ والغدة الكظرية.

وأوضحت الدراسة، أن الإشعاع الصادر من استخدام الهاتف الجوال، يعرض الإنسان لأضرار خطيرة، عندما يتم وضع الهاتف على الأذن مباشرة، خاصة في حالة التكرار المكثف للاستخدام، على مدار سنوات.

وذكر العلماء أن هناك حلا لهذه المشكلة، يكمن في تقليل كمية الإشعاعات التي يتعرض لها الشخص، من خلال استخدام سماعات الأذن للتحدث، أو استخدام خاصية مكبر الصوت، الموجودة في جميع الهواتف النقالة.