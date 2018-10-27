"التثاؤب".. متى يكون خطيراً؟
يمثل التثاؤب المفرط مؤشرا على بعض الأعراض الصحية الخطيرة (shutterstock.com)
قد يكون التثاؤب بكثرة علامة غير صحية، ويذهب الأطباء إلى أبعد من ذلك، إذ يؤكدون أنه قد يكون خطيرا، ويهدد صحة الإنسان.
ويمثل التثاؤب المفرط، خصوصا ذلك الذي يحدث أكثر من مرة في الدقيقة، مؤشرا على بعض الأعراض الصحية الخطيرة.
فهذه الحالة، عبارة عن رد فعل عصبي غامض، أي أنه يرتبط بما يعرف "العصب المبهم"، الممتد بين الدماغ والبطن مرورا بالحلق، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".
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