دراسة: جفاف الفم ينذر بإصابتك بهذا المرض الخطير!

جفاف الفم المستمر، يعد مؤشرا على احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل (shutterstock.com)

توصلت العديد من الدراسات، إلى أن جفاف الفم المستمر، يعد مؤشرا على احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، حيث يعاني أصحاب هذا المرض من ضعف في مناعة الجسم.