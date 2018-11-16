دراسة: جفاف الفم ينذر بإصابتك بهذا المرض الخطير!
جفاف الفم المستمر، يعد مؤشرا على احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل (shutterstock.com)
توصلت العديد من الدراسات، إلى أن جفاف الفم المستمر، يعد مؤشرا على احتمالات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، حيث يعاني أصحاب هذا المرض من ضعف في مناعة الجسم.
وتتمثل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، في تورم وألم بالمفاصل، وارتفاع في درجة حرارة المنطقة المصابة واحمرارها.
وتوضح مؤسسة “التهاب المفاصل”، البريطانية، أن جفاف الفم الناجم عن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، له تأثير سلبي على صحة الفم والهضم، لنقص نسبة اللعاب الذي يحتوي على مركبات مضادة للبكتريا، تمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة، كما أنه يؤثر على صحة الرئتين والقلب والعينين، بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.
وأضاف العلماء أن التهاب المفاصل يضاعف خطر الإصابة بمتلازمة “سجوغرن”، وهي حالة تتسبب في اضطراب المناعة الذاتية، وجفاف الفم والعينين، كما أنها تؤثر على إنتاج السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى التعب وجفاف الجلد والمناطق التي تنتج السوائل في الجسم.
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