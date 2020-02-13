4 خطوات لوضع الماسكارا لإطلالة مميزة في سهرة عيد الحب

للمكياج عالم خاص تجهل الكثير من الفتيات جوانبه وتفاصيله، ولأن الماسكرا هي واحدة من أبرز منتجات المكياج التي لا تستغني أي من الفتيات

عن وضعها اثناء إطلالاتهن المختلفة سواء فى فترة الصباح خلال إطلالة العمل أو الجامعة أو حتى خلال ظهورهن فى آحد المناسبات الليلة، نقدم لك اليوم مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب على الفتيات اتباعها عند وضع الماسكرا لضمان الحصول على أفضل لوك جذاب من خلال تطبيقها.



1- اختيار نوع الماسكرا المناسب

هنالك أنواع عديدة لا حصر لها من الماسكرا، فمنها من يمنح كثافة للرموش، وآخرون يمنحون طولاً بشكل ملحوظ، كما وجد ماركات تمنح طول وكثافة، لذا قبل إختيار أى منهم، عليك وأن تحددين نوع رموشك، فإذا كان لديك رموش طويلة، فاحضرى ماسكرا تمنحك كثافة وليس طولاً، والعكس صحيح، اما غذا كان لدي رموش قصيرة وخفيفة، فاحضري الماسكرا التي تمنحك الطول والكثافة.

2- انظري إلى اسفل عند وضع الماسكرا

هناك خطأ شائع تفعله الكثير من الفتيات عند وضع الماسكرا، وهو النظر إلى أعلى، مما لا يساعدهن فى وضع الماسكرا بشكل صحيح، ويعرضهن إلى وضعها فى اماكن خطأ خارج الرموش، لذا عليك النظر إلى الأسفل، ومن ثم ابدأي في تطبيقها.

3- لا تضعي أكثر من طبقة فى نفس الوقت

احذري من وضع أكثر من طبقة واحدة من الماسكرا في نفس الوقت، فهذه العملية سوف تمنحك رموش متداخلة فى بعضها وملتصقة، تفسد شكل إطلالتك، لذا عليك الانتظار حتى تجف الطبقة الأولى ومن ثم يمكنك وضع الثانية، وتكرر هذه العملية على حسب عدد الطبقات التى ترغبين فى وضعها.



4- طبقي الفرشاة على رموشك فى اتجاهات متعددة

إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل شكل للرموش من خلال وضع الماسكرا، فعليك استخدام الفرشاة مرة من أسفل إلى أعلى، والعكس كذلك، وآخرى من خلال استخدام الفرشاة بعرض رموشك حتى تمنحك الكثافة المطلوبة، وهكذا.

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