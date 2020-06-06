خطوات إزالة بقع الشوكلاتة من الملابس

للشوكولاتة أنواع بالجملة، الأمر الذي يجعل من بقع الشوكولاتة من الملابس تستدعي اتباع طرق عدة. تتكوّن الشوكولاتة من زبدة الكاكاو، وهو ما يفسْر آثار الزيت التي تخلّفها هذه البقع، ومن بودرة الكاكاو التي تترك أثارًا غامقة. وكلما كانت الشوكولاتة أغمق صعبت إزالة البقع.

في الآتي، نصائح مُساعدة في إزالة بقع الشوكولاتة حديثة العهد عن الملابس:

يُفيد استخدام ملعقة أو سكّين أو أيّة أداة أخرى لحكّ البقعة، بدون نشرها على الأجزاء النظيفة من الملابس، مع الانتباه إلى عدم إلحاق الضرر بنسيج القماش.

يُفضّل أن تتمّ العمليّة، مباشرةً، وبدون تأخير، وذلك لتجنّب جفاف الشوكولاتة على القماش.

يُشطف الجزء الخلفي من مكان البقعة بالماء البارد، للحدّ من انتشار آثار الشوكولاتة الزيتية على الأجزاء النظيفة من الثوب.

تلي الخطوة، نقع القماش في سائل مزيل البقع، فغسله في الغسّالة على أعلى درجة حرارة مسموح بها، والمذكورة على الملابس. وبالإمكان تكرار الخطوات، في حال عدم زوال البقعة.

يُستخدم مُبيّض الأقمشة، في حال كان مسبّب البقع الشوكولاتة الداكنة، إذ يغمّس مكان البقعة في المُبيّض ويدلك برفق، ثم يغسل بعدها مباشرة، أو يترك لعشر دقائق في حال كانت الملابس ملوّنة.

يجب الانتباه إلى عدم تجفيف الملابس أو تعريضها إلى الحرارة، قبل إزالة آثار البقع منها.

بقع الشوكولاتة القديمة على الملابس

يمكن إزالة بقع الشوكولاتة القديمة عن الملابس، باتّباع النصائح الآتية:

يوضع مسحوق الغسيل (أو أية مادة خاصّة بإزالة البقع) على الجزء الأمامي والخلفي من البقعة، مع تركها لدقائق. وفي

حال كانت البقعة كبيرة ومنتشرة على الملابس، يمكن نقعها في وعاء يحتوي الماء البارد ومسحوق الغسيل، وذلك لساعة.

تُستخدم المواد الآتية، في حال كانت البقع مستعصية: بيروكسيد الهيدروجين ومسحوق الغسيل الكثيف والماء البارد وسائل الجلي. تغسل الملابس المبقعة.

يمكن إزالة بقع الشوكولاتة عن الملابس بيضاء اللون، باتّباع النصائح الآتية:

إزالة بقايا قطع الشوكولاتة عن القماش، باستخدام ملعقة، أو سكّين، بدون نشرها على الأجزاء النظيفة من الملابس، مع الانتباه إلى عدم إلحاق الضرر بنسيج القماش.

يوضع مسحوق الغسيل أو أيّة مادة خاصّة بإزالة البقع على الجزء الأمامي والخلفي من البقعة.

تُغسل الملابس بيضاء اللون، بالماء الساخن مع مبيّض للملابس مثل الكلور. وتكرّر العملية إلى حين اختفاء آثار البقعة، قبل وضعها في المجفف.



يمكن إزالة بقع الشوكولاتة عن الحرير والكتّان، باتّباع النصائح الآتية:



تُنزع بقايا قطع الشوكولاتة عن الحرير أو الكتّان، باستخدام مناديل ورقيّة أو قطعة من القماش، ثمّ تترك الشوكولاتة لتتصّلب، لتكشط البقايا المُتصلبة باستخدام ملعقة.

تُقلب قطعة الحرير أو الكتان، ثمّ تشطف الجهة الداخلية للبقعة بالماء البارد.

تقلب قطعة الحرير أو الكتان على الجهة الصحيحة، ثمّ يوضع سائل غسيل غير مبيّض (لا يحتوي على الكلور) مكان البقعة. تترك القطعة مع سائل الغسيل، لدقائق.

تنقع قطعة الحرير أو الكتان في الماء البارد من عشر دقائق إلى ربع الساعة، ثمّ يفرك مكان البقعة بالملعقة، تليها عملية شطفها بماء بارد، لدقيقة.

يُضاف مسحوق الغسيل إلى الوعاء الذي يحتوي على قطعة الحرير أو الكتان، ويُترك لـ5 دقائق أخرى. تكرّر الخطوات السابقة إلى حين زوال آثار البقعة تمامًا. ويمكن استخدام مواد خاصّة بإزالة البقع، في حال كانت البقعة مستعصية.

تغسل قطعة الحرير أو الكتان بمسحوق الغسيل، وبعد التأكّد من زوال البقعة تمامًا، هي تُجفّف.

تنزع بقع الشوكولاتة، باستخدام الإنزيمات، التي تعمل على إزالة البقع المستعصية المختلفة من الأقمشة، وتعتبر من المكوّنات الأساسية في المنظفات. وللإنزيمات العديد من الإيجابيّات، فهي لطيفة على الجلد، الأمر الذي يشجّع سيدات المنازل على استخدامها، كما أنها مستدامة، وتتفاعل بشكل طبيعي، وقابلة للتحلل، ويمكنها إزالة بقع الشوكولاتة، عن

طريق اتّباع النصائح الآتية:

إزالة الشوكولاتة الزائدة عن الملابس، وشطفها بالماء البارد.

وضع بودرة الإنزيمات الخاصة بإزالة البقع فوق البقعة.

غسل الملابس في المياه، على درجة الحرارة الأعلى.

تكرّر العملية في حال وجود آثار للبقعة، قبل تجفيف الملابس، كما يستخدام مبيّض آمن على الملابس.

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