مع اقتراب الصيف.. طرق التخلص من الصراصير في المنزل

تعد الصراصير من الضيوف غير المرغوب فيها بمعظم المنازل، ليس فقط لأنها غير مرغوبة من قبل أي شخص، ولكن أيضا لأنها يمكن أن تسبب العديد من الأمراض. ووفقا لوكالة “ميس كيرا” الطبي، فإن مجموعة من المواد تساعد على القضاء على هذه الحشرات المزعجة.

ونصح الخبراء بالبدء بخلط أجزاء متساوية من بيكربونات الصودا مع السكر ورشها على مناطق المنزل حيث يزداد احتمال زيارتها. سيكون هذا بمثابة طعم لفخ الصرصور للتخلص منه للأبد.

ويعتقد أن الصراصير لا يمكنها تحمل رائحة أوراق الغار. وينصح بأخذ بعض أوراق الغار وطحنها في مسحوق ناعم ورش هذا المسحوق حول الزوايا حيث تتم رؤيتها كثيرا.

وبالإضافة إلى مساهمتها في التخلص من التوتر، يمكن أن تساعد الزيوت الأساسية مثل زيت اللافندر وزيت النعناع على التخلص من الصراصير.

ويحتوي الليمون على خصائص مسببة للأمراض لصد الحشرات، بما في ذلك الصراصير. أعصر بعض حبات الليمون في زجاجة ورشه على المناطق المشتبه بها في منزلك. يمكنك أيضا استخدام قشر الليمون عن طريق الطحن إلى مسحوق لرش زوايا منزلك.

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