خطوات تضمن لك نوماً عميقاً.. اتبعها!

نحتاج بعد نهار متعب في العمل، الحصول على نومة هادئة وعميقة. فالنوم الكافي يمنح جسمك الطاقة للتعافي من الضغوطات اليومية، وإذا كنت ممن يواجهون صعوبة، في الحصول على نوم عميق، فعليك أن تتعرف على أبرز النصائح لمواجهة ذلك.



1- جدول مواعيد منتظم للنوم:

عليك أن تحافظ طوال الأسبوع، وحتى خلال العطلة على نوم منتظم، فالتعود على نظام محدد للنوم والاستيقاظ سيساعدك على تنظيم ساعتك اليومية، ويضمن لك نوماً عميقاً.



2- اعتماد روتين يومي قبل النوم:

عليك أن تمارس روتيناً يومياً قبل النوم؛ ليساعدك على الاسترخاء كالاستحمام، قراءة كتاب أو القيام بنزهة كل ليلة.



3- عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية:

عندما تتوجه إلى الفراش، عليك الابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية كالكومبيوتر، الهاتف النقال ومشاهدة التلفاز؛ لأن الضوء الأزرق ذو الموجات القصيرة المنبعث من هذه الأجهزة يقوم بكبح إفراز هرمون الميلاتونين، وهو ما يؤثر على استمرارية النوم.



4- تجنب القيلولة:

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أثناء الليل، فيجب أن تتجنب القيلولة لفترات طويلة بعد الظهر؛ لأن تلك القيلولة تؤثر بشكل مباشر على النوم في الليل.



5- تهيئة غرفة النوم والفراش:

عليك أن تقوم بإعداد بيئة نوم تساعدك على الاسترخاء، لذلك حافظ على درجة حرارة معتدلة في الغرفة، وحاول التخلص من العطور القوية وتشغيل صوت عال.



6- ممارسة التمارين الرياضية:

يجب أن تمارس القليل من التمارين الرياضية بشكل منتظم كل يوم؛ لأنها ستساعدك على تنظيم نومك.



7- عدم شرب السوائل قبل النوم:

عليك أن لا تكثر من شرب السوائل قبل النوم؛ حتى لا تضطر لكثرة الاستيقاظ والذهاب إلى الحمام.



8- اختيار وجبات خفيفة:

يفضل أن تتناول الوجبات الخفيفة للاستمتاع بنوم هادئ، والابتعاد عن الطعام الدسم كالبطاطا والأرز أو المعكرونة.



9- تجنب الكافيين والتدخين:

النيكوتين منشط وهو يؤخر الرغبة في النوم، بالإضافة إلى القهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، والتي تسبب الاستيقاظ ليلاً.



10- لا تجبر نفسك على النوم:

إذا أجبرت نفسك على النوم، فستصبح فريسة الأفكار المزعجة وستشعر بالقلق.



وقبل كل ذلك ننصحك بالصلاة وإراحة ضميرك، ومن ثم اتباع تلك الخطوات العشرة، وسنضمن لك نومة هنيئة.

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