كل ما تريد معرفته عن بذور الشيا

بذور الشيا هي عبارة عن بذور صغيرة جداً بحجم حبة السمسم، لونها أسود وهي بذور القصعين الإسباني، وهي ذات قيمة غذائية عالية ولها خصائص طبية عظيمة.

تعتبر بذور الشيا من المواد الغذائية الأكثر شعبية وشهرة في عالم الصحة، فهي سهلة الهضم وتشكل عنصراً شديد التنوع يمكن إضافته إلى مختلف الوصفات.

بذور الشيا تعد من المغذيات المكثفة التي تعطي دفقة من الطاقة، وتأتي أهمية هذه البذور من احتوائها على نسب عالية من المواد والفيتانات المفيدة جداً كالأوميغا 3 و 6 والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والبروتين إضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية كالألفا لينوليك والفيتامينات E و D.

كما أنها مصدر أساسي للمضادات الأكسدة، وكون بذو الشيا غنية بكل ما ذكر فإن تناولها بشكل منتظم يمكن أن يكون له تأثير ممتاز على جوانب صحية وجمالية وأيضاً للحامل، من أهم هذه الفوائد:

1- محاربة علامات التقدم بالعمر

بذور الشيا ثروة طبيعية من مضادات الأكسدة، وبالتالي تعمل على تسريع نظم إصلاح البشرة والجلد وتمنع المزيد من الضرر، وعند تناول الشيا يتم منع الشيخوخة البكرة للجلد الناتجة عن الجذور الحرة.

2- صحة الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية جداَ بالألياف فهي قادرة على توفير حوالي 11 غرام بالأونصة/ فحصة واحدة من هذه البذور قادرة على توفير كمية الألياف المزصى بها يومياً، فالألياف ضرورية لقدرة الجسم على الحفاظ على توازن مستوى الأنسولين، كما أن هذه الألياف الموجودة ببذور الشيا تساعد على تعزيز انتظان عمل الأمعاء والهضم، كما أنها تساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع لأنها تمتص كمية كبيرة من المياه في المعدة فهي تكبح الشهية، وبالتالي تساعد على خسارة الكيلوغرامات الزائدة.

3- صحة القلب

بذور الشيا قادرة على ضبط الالتهاب، تنظيم الكوليسترول وخفض ضغط الدم، مما يجعلها مفيدة جداً لصحة القلب، ونتيجة مضادات الأكسدة التي فيها فلها القدرة على الحد من تصلب الشرايين وحماية القلب بشكل عام إذا تم استهلاكها بانتظام.

9 بذور يجب أن لا تفارق أطباقكِ

5 بذور سوبر مفيدة لصحتك

4- علاج مرض السكري

لأن بذور الشيا غنية بحمص الفا لينوليك والألياف فتناولها يساعد على منع الاضطرابات الأيضية كاضطراب شحوم الدم ( الدهون الزئدة في الدم) ومقاوم الأنسولين، وهما من عوامل تطور داء السكري. بالمختصر ثبت أن بذور الشيا علاج لمرض السكري.

5- زيادة الطاقة والميتابوليزم ( الأيض)

المواظبة على استهلاك بذور الشيا يساعد في تعزيز أداء التمارين وممارسة الرياضة لمدة تسعين دقيقة تماماً كتأثير مشروبات الطاقة لكن دون تأثيراتها الضارة، كما أنه بتناول حصة من بذرو الشيا يمكن أن تساعج الجسم على حرق دهون البطن، ويقلل من تراكم الأنسجة الدهنية التي تؤدي إلى السمنة.

6- عظام أقوى

أونصة واحدة من بذور الشيا تحوي 18% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم، والكالسيوم كما هو معروف أساسي لصحة العظام وقوتها.

7- بناء العضلات وفقدان الوزن

بذور الشيا من أهم مصادر البروتين النباتي، لذلك يجب أن تكون الشيا أساسية في وجبات من يريدون زيادة حجم عضلاتهم وتخفيف وزنهم مع الحفاظ على مستوى وتوازن السكر في الدم، وكونها تحوي نسبة كبيرة من الزنك فهي تساعد على انتاج هرمون الليبتين الذي بدوره المسؤول عن تنظيم الشهية في الجسم وتوازن انتاجه للطاقة، مما يجعل بذور الشيا مصدر هام للتغذية بهؤلاء الباحثين عن شكل الجسم الصحي والمثالي.

8- محاربة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم

بذور الشيا لما تحتويه من حمض ألفا لينوليك وأميغا 3 فهي تساعد في الحد من سرطان الثدي وعنق الرحم، كما وجد الباحثون أنها سبباً في موت الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة.

9- صحة الأسنان

بذور الشيا مصدر غني للكالسيوم والفوسفور وفيتامين A والزنك، فلا عجب من أن تكون غذاء ممتاز للمساعدة في الحفاظ على صحة الأسنان.

10- تخفض مستوى السكري في الدم

تطلق بذور الشيا الكربوهيدرات والنشويات الموجودة فيها بشكل بطيء جداً، وبالتالي تعتبر غذاءً مثالياً لمرضى السكري من النوع الثاني، وذلك لأن مستوى السكر لن يرتفع بعد تناول الطعام، وبفضل عملية الامتصاص البطيء أيضاً تصبح عملية امتصاص السكر مثالية في خلايا الجسم.

فوائد بذور الشيا للحامل

1- الأوميغا 3

تعتبر بذور الشيا من المصادر الغنية لأحماض الأوميغا 3 المعروفة بفوائدها العظيمة للحامل لأنها تساعد على نمو دماغ الجنين.

2- تقوية الهيكل العظمي

كثيراً من الناس لا يدركون بأن بذور الشيا تحتوي على خمسة أضعاف كمية الكالسيوم الموجودة في الحليب، ومن المعروف أن تناول الكالسيوم أمراً ضرورياً لنمو الهيكل العظمي للجنين.

3- الحديد

تحتوي ملعقة صغيرة واحدة من بذور الشيا على 7٪ -9٪ من الكمية الموصى بها يومياً من الحديد. وزيادة نسبة الحديد هي أمر بالغ الأهمية خلال فترة الحمل لاستيعاب الزيادة في تدفق الدم لمساعدة الطفل في تزويد خلايا الدم الحمراء الخاصة به. وخاصة أن فقر الدم أو انخفاض مستويات الحديد أمر شائع لدى النساء الحوامل، وخاصة في الثلث الأخير من الحمل.

4- الألياف

تعتبر بذور الشيا مصدر كبير من الألياف الغير قابلة للذوبان. وهذا يعني أنها تساعد في القضاء على الإمساك وخصوصاً عند الحامل لأنها عرضة للإصابة بالإمساك بشكل كبير. ملعقتين طعام من بذور الشيا تحتوي على 38٪ من الألياف الموصى بها يومياً لديك.

5- المغيسيوم

المغنيسيوم مهم للكثير من العمليات في الجسم، بما في ذلك تنظيم مستويات السكر في الدم، وضغط الدم. بذور الشيا مليئة المغنيسيوم، والمغنيسيوم يقلل من تشنج العضلات وخصوصاً في الساقين خلال الحمل.

فوائد بذور الشيا للأطفال

1- مصدر جيد للبروتين:

أصبح من المعروف أن بذور الشيا هي مصدر جيد للبروتين. حيث نجد حوالي 16 غرام من البروتين لكل 100 غرام من بذور الشيا. والبروتين بلا شك هو مفيد كثيراً للأطفال فهو يساعد على بناء العضلات.

2- الحفاظ على الطاقة:

ولعل هذه من أهم فوائد بذور الشيا للأطفال، حيث أنه عند تناول بذور الشيا فإنه لا يتم امتصاص الكربوهيدرات بسرعة ويتم اطلاق سراحها ببطء في مجرى الدم. وتأكدي عند إطعام طفلك بذور الشيا بأنه سيشعر بالشبع لفترات طويلة.

3- الألياف:

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية. فكل 100غرام من بذور شيا تحتوي على 34 غرام من الألياف الغذائية. وهذه الكمية من الألياف مفيدة جداً في تطهير الجهاز الهضمي من خلال القضاء على الإمساك.

4- الأحماض الدهنية:

تعتبر بذور الشيا مصدراً جيداً للأحماض الدهنيةهي مصدر جيد للأحماض الدهنية أوميغا 3. وهي مفيدة جداً لنمو الدماغ وتعزيز البصر لأطفالك.

1- تنشيط نمو الشعر:

بذور الشيا غنية بالبروتين، وأوميغا 3 و 6 والفوسفور والزنك ومضادات الأكسدة القوية وجميعها مفيدة للغاية للشعر الصحي. كما ينصح بأكل بذور الشيا يومياً للذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر فهي تقوي بصيلات الشعر وتجعله جميلاً وصحياً.

2- محاربة حب الشباب:

بذور الشيا مدهشة في علاج حب الشباب، فهي غنية بمضادات حبوب الشباب مثل الزنك الذي يحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنها غنية بالأوميغا 3 الذي يشفي الإلتهابات الجلدية، ومليئة بالألياف التي تعالج احمرار حب الشباب، كما أنها غنية بالبروتين الذي يصلح الخلايا ويشفي حب الشباب.

3- علاج التهاب الجلد:

بذور الشيا تحمل خصائص مضادة للإلتهابات وخصوصاً الإلتهابات الجلدية كحب الشباب والأكزيما، وكما ذكرنا أنه بذور الشيا تحتوي على الأوميغا 3 وهي من الأحماض الدهنية التي تحارب الالتهابات من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان التي تعالج الألتهابات. كما أن الأحماض الدهنية تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في خلايا الجلد .

4- ترطيب الشعر:

يمكن استخدام بذور الشيا كمرطب للشعر الجاف عند خلطة ببعض المواد، فقط قومي بأخذ نص كوب من حبوب الشيا وانقعيها بكوبان من الماء الى أن تصبح البذور هلامية الملمس، ثم اخلطيها بثلاثة ملاعق من عصير الخيار وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم قومي بتطبيقها على شعرك وفروة رأسك مع التدليك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافيء.

5- مقشر للبشرة:

يمكن استخدام بذور الشيا كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميته، فقط قومي بخلط نصف كوب من زيت جوز الهند مع ملعقة من عصير الليمون وملعقتين من بذور الشيا، ثم افركي وجهك بها لمدة 3 دقائق وقومي بشطفة بالماء الدافئ، ويمكنك الاحتفاظ بالخلطة في الثلاجة لإستخدامها مرة أخرى.

6- مكافحة الشيخوخة:

فيتامين ب الموجود في بذور شيا يلعب دوراً هاماً في مكافحة الشيخوخة. كما أن بذور الشيا غنية بالفوسفور وهو معدن أساسي لتخليق البروتين، وهو ما يعزز ويسرع إصلاح الخلايا وتجديدها. ناهيك عن ذلك، فإن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تساعد على ترطيب خلايا الجلد وحمايتها من التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة.

7- ترطيب الجلد الجاف:

بذور الشيا معروفة كثيراً بخصائص ترطيب الجلد، فقط قومي بطحن بذور الشيا ونقعها بالماء حتى تصبح كالكريم ثم طبقية على بشرتك لمدة 15 دقيقة، هذا سوف يعالج خلايا الجلد الجافة ويرطبها.

8- بديل البيض:

البيض عنصراً هاماَ في وصفات البشرة والشعر، ولكن هنالك نسبة معينة من النساء لديها حساسية من البيض واستخدامه على الشعر او الوجه، فيمكن استبدال البيض ببذور الشيا لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فكل بيضة تساوي ملعقة كبيرة من بذور الشيا ويمكنك استبدالها من تلقاء نفسك في جميع الخلطات.

9- أظافر قوية:

كما ذكرنا سابقاً بأن بذور الشيا غنية بالأحماض الدهنية وهي مفيدة لتقوية الأظافر وتعزيز مقاومتها للكسر والتلف، وادخال بذور الشيا الى نمطك الغذائي سيحافظ على أظافرك جميلة وحيوية، يمكنك تدليك أظافرك بقطرة من زيت بذور الشيا لفائدة كبيرة.

فوائد بذور الشيا لتخفيف الوزن

- تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة من الوقت، وبالتالي تناول كمية قليلة من الطعام.

- تتضمن نسبة قليلة جداً من السعرات الحرارية، إذ أن كل 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا تحتوي على ما يعادل 138 سعرة حرارية.

- محتواها الكبير من الألياف الغذائية ترفع عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتحسن عملية الأيض، كما أنها تنظم عمل الأمعاء وتساعد على هضم الطعام.

- تساعد على امتصاص السوائل الفائضة في الجسم.

- تحتوي على الكالسيوم الذي يعزز عملية هضم الدهون.

- تحتوي على البروتين الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة له عند اتباع نظام رجيم معين، ليصبح الجسم نشيطاً بعيد عن التعب والهزلان.

كيف أستخدم بذور الشيا لتخفيف الوزن

يمكنك استخدام بذور الشيا لغرض التنحيف بأكثر من طريقة، لكن يجب عليكِ أن تحرصي على تناول ما مقداره 2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا بشكل يومي، قومي بوضع 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا أو أكثر في كوب من الماء أو في عصير الفاكهة الذي تفضلينه، واتركيها حوالي 30 دقيقة قبل أن تتناوليها، أو يمكنك إضافة بذور الشيا إلى أطباق السلطة واللبن والحليب والسندويشات أيضاً.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد بذرة الكتان للشعر وطريقة استخدامه

فوائد زيت الأفوكادو لجسم الإنسان

فوائد الزنجبيل مع النعناع في تقوية المناعة