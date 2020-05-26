خطوات تعليم شريك الحياة الرومانسية

تعاني بعض النساء بأن شريك حياتهن لا يمتلك القدرة الكافية على أن يكون رومانسياً، ويكشف عن مشاعره وعاطفته لحب حياته. لذا، كي يبتعد شبح الروتين والعلاقات الباردة، يمكن أن تعلّم المرأة شريك حياتها الرومانسية من خلال هذه الخطوات:



الرومانسية

إن أول خطوة يتوجب على الشريكة القيام بها، أن تكون هي رومانسية في البداية، حيث يتوجب على المرأة القيام ببعض الأمور الرومانسية لزوجها، مع العلم بأن الرجال لا يقدرون مثل هذه الأمور مقارنة بالنساء، إلا أن هذه التصرفات تحفزه على رد الجميل والقيام بالمثل.



إظهار الحاجة

إن أغلب الرجال لا يمتلكون المهارة للتعامل مع شريكاتهم، وبالتالي يتوجب على المرأة أن تظهر لشريكها مدى أهمية الرومانسية لها، وما هي التصرفات التي تفضلها وتجعلها سعيدة وراضية، وكما قد تحتاج بعض النساء للرومانسية خارج العلاقة الزوجية المعتادة، وبالتالي يجب إظهار هذا الأمر للزوج حتى يستطيع أن يفصل بين العلاقة الزوجية والرومانسية.



التوازن في العلاقات

في الواقع عند قيام أي شخص لبعض التصرفات، ثم الحصول على مردود مرضي جراء ذلك، فأنه يشجعه على تكراره، وكذلك الأمر لدى الرجال، فيجب على المرأة إيجاد الطرق المناسبة لمكافئة الشريك عند إقدامه على إظهار المشاعر والعاطفة، وخلقه لجو رومانسي، ولا يترتب على مفهوم المكافئة القيام بأمور عظيمة، حيث أن بعض الكلمات اللطيفة قد تفي بالغرض، أو أن خلق جو هادئ ومريح للاسترخاء قد يفي بالغرض أيضاً.

