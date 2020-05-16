طرق منع تكاثف البخار على نظاراتك عند ارتداء القناع الواقي

يعاني أصحاب النظارات، في ظل ارتداء الأقنعة الواقية للحماية من العدوى بفيروس «كورونا»، من تراكم البخار على عدسات النظارة بسبب التنفس، ما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية.



وذكر تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية أن هناك حلولاً بسيطة لا تستغرق وقتاً، وكل ما تحتاج إليه هو الماء والصابون.



وتتكثف الأبخرة على عدسات النظارات لأن القناع يوجه أنفاسك إلى أعلى بدلاً من الأمام، وهو أمر جيد لمنع انتقال الأمراض ولكنه سيئ لأي شخص لديه ضعف البصر.



ويشكل الصابون والماء نوعاً من الوقاية لتقليل تراكم الأبخرة على سطح العدسات. وتأتي هذه النصائح من المجلة الطبية الصادرة من الكلية الملكية للجراحين في إنجلترا.



وتنصح المجلة الطبية بضرورة غسل اليدين بالمياه والصابون أولاً، ثم غسل العدسات بالمياه ثم وضع الصابون على العدسات.





والخطوة التالية وضع العدسات تحت صنبور المياه، وعدم ترك أي أثر للصابون على العدسات.





والخطوة الأخيرة هي تجفيف النظارة بلطف بمنشفة نظيفة أو قطعة قماش.

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