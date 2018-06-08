5 خطوات منزلية سهلة لتنظيف البشرة بالبخار

مشاكل البشرة من المشاكل التي تسبب الإزعاج والاكتئاب لمعظم النساء

مشاكل البشرة من المشاكل التي تسبب الإزعاج والاكتئاب لمعظم النساء وحتى الرجال، فمن منا لا يحب الاهتمام بمظهره وببشرته التي تعاني من مشاكل متعددة بسبب عوامل الطقس وخاصة في فصل الصيف إذ يكثر جفاف البشرة بسبب نقص كمية الماء في الجسم، والاهتمام والعناية بالبشرة من الأمور المهمة التي تشد وتجذب انتباه النساء بكل الأعمار دون استثناء، نقدم لكم خطوات منزلية سهلة لتنظيف البشرة بالبخار:

1- نقوم بوضع كمية من الماء في وعاء عميق ونضعها على نار عالية حتى تغلي جيداً (يمكن إضافة العديد من الزيوت الطبيعية مثل زيت الورد وزيت اللافندر وزيت الياسمين أو العديد من أنواع الأعشاب العطرية مثل النعناع والميرمية لإعطاء رائحة جميلة للبشرة).

*نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء والصابون كي يتم التخلص من كل الأتربة والزيوت التي تتراكم في مسامات البشرة.

2- يتم إزالة قدر الماء عن النار ويتم وضع الوجه فوق وعاء الماء مع الحرص على عدم الاقتراب منه كثيراً بل تبقى هناك مسافة مناسبة حتى لا يحترق الوجه بالبخار فطبيعة جلد البشرة حساسة، ويغطى الرأس بمنشفة كي لا تتعرض جذور الشعر للتلف لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة ونقوم بمسح البشرة بالقطن لإزالة الأوساخ العالقة في داخل البشرة كل خمسة دقائق أثناء عمل بخار الماء.

3- بعد أن تتفتح مسامات البشرة يجب العمل على إعادة إغلاقها عن طريق وضع قطعة من الثلج في قطعة من القماش وتدليك منطقة الوجه بها.

4- نقوم بغسل الوجه بالماء فقط بدون استخدام الصابون نهائياً. يتم استخدام الكريم المرطب على البشرة بعد غسل الوجه وتنشيفه.

5- يتم تكرار عملية بخار الماء مرتين أسبوعياً.

كما أن هناك العديد من الطرق التي تستخدم لتنظيف البشرة ببخار الماء فكل شخص يمتلك طريقة معينة بكيفية القيام بعمل بخار الماء لتنقية البشرة وتنظيفها وهي من الأمور المنتشرة التي تساعد في الحفاظ على شباب البشرة الدائم والتي تساعد على التخلص من مشاكل البشرة وخاصة البشرة الدهنية التي يجب العناية بها جيداً، وهي أمور في غاية الأهمية لكون الوجه هو مرآة الشخص التي تعكس صورته أمام الآخرين فكلما كان الوجه مشرق ونقي وخالي من الشوائب زادت ثقة الشخص بنفسه.

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