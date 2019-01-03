الأوساخ والدهون تؤدي إلى إعطاء مظهر غير لائق للغاز

الكثير من السيدات تعاني من مشكلة الدهون التي تتجمّع على عيون الغاز سواء الداخلية أو الخارجيّة، والبحث عن الطريقة الصحيحة لتنظيفها والحصول على النتائج المطلوبة؛ لأنّ هذه الدهون تؤدي إلى إعطاء مظهر غير لائق للغاز، بالإضافة إلى إغلاق الفتحات التي تبث الغاز، وبالتالي تخفيف حدة شعلة وحرارة الغاز عند استخدامه، مما يؤدي إلى البطء والصعوبة في إنجاز طهي الطعام في الوقت المطلوب.

لذلك سنقدم لكِ عزيزتي في هذا المقال 4 خطوات لتنظيف عيون الغاز:

1- أولاً يجب إغلاق أنبوبة الغاز بشكل جيد، بالإضافة إلى فصل الكهرباء عن الغاز لضمان السلامة. فك كافة عيون الغاز الداخلية من المكان الذي تتصل به هذه العيون مع الغاز، وتعتمد هذه الخطوة على نوعية الغاز المستخدم، وذلك لأنّ كلّ نوعية لها طريقة تختلف عن النوعية الأخرى، بالإضافة إلى إزالة العيون الخارجية والحوامل التي يتمّ وضع أواني الطبخ عليها. عمل خليط مكوّن من كمية من الماء المغلي جيداً وكمية من الخلّ وملح الليمون والمسحوق الذي يستخدم لغسل الملابس، والقيام بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم وضع عيون الغاز داخل هذا الخليط لمدة لا تقلّ عن الساعتين، مع العلم أنّه كلّما كانت مدة النقع أطول كلما كانت النتيجة أفضل، مع مراعاة تغطية الوعاء الموضوعة فيه العيون.

2- يجب فرك عيون الغاز بعد انتهاء المدة المخصّصة لعملية النقع، بواسطة السلك المخصص لغسل الأواني، وذلك من خلال فرك عيون الغاز بطريقة جيدة من أجل التخلّص من كافة الدهون العالقة فيها، ثم تنظيف وشطف العيون بواسطة الماء، مع مراعاة دخول الماء في أعماق العيون، من أجل إزالة كافة الدهون الذائبة بداخلها، وللحصول على النتائج المطلوبة يجب استعمال ماء ساخن، ويجب لبس قفازات على اليدين لحمياتها من التعرّض لأي ضرر عند عملية التنظيف.

3- شطف عيون الغاز بطريقة جيدة، ومن ثم تنظيف الغاز من جميع الاتجاهات كتنظيفه من الداخل ومن الجانبين ومن السطح.

4- تركيب عيون الغاز في المكان المخصّص لهما بعد الانتهاء من عملية التنظيف، مع مراعاة التأكد من جفاف الغاز بشكل كليّ، وتنظيف المسامير والأماكن الخاصّة بها من الدهون المتجمعة فيها وذلك بواسطة الخليط المستخدم لعملية تنظيف العيون.

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