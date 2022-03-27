خطوات حماية العين من الحاسوب لمن يعاني من جفاف العين المزمن

يمكن أن يؤثر مقدار الوقت الذي تقضيه في التحديق في شاشة الكمبيوتر على عينيك ويؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين، ولكن التزامات العمل قد تمنعك غالبًا من تقييد الوقت الذي تحتاجه لقضائه أمام الكمبيوتر.

وفي الحقيقة، يمكن أن تؤدي الأنشطة التي تتطلب تركيزًا شديدًا إلى إجهاد العين وجفافها، وفي الواقع الرمش مهم لأنه يساعد في نشر المواد المرطبة مثل الدموع والمخاط على عينيك، وإذا كنت ترمش أقل، فإن الدموع على عينيك لديها المزيد من الوقت للتبخر، مما يؤدي إلى احمرار وجفاف العينين.

ويمكن أن يساهم سطوع الشاشة التي تنعكس على عينيك أيضًا في جفاف العينين وتعبهما، وبحلول نهاية يوم عملك، قد تجد أنك تحدق لترى ما يمكنك رؤيته سابقًا بسهولة أكبر، وتشمل العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون مصابًا بمتلازمة الرؤية الحاسوبية، والتي تُعرف أيضًا باسم مسار العين الرقمي، ما يلي:

رؤية ضبابية

عيون جافة

الصداع

ألم في الرقبة والكتف

حماية العين من الحاسوب لمن يعاني من جفاف العين المزمن

اضبط نظارتك

إذا كنت ترتدي نظارات، فتحدث مع طبيب العيون حول الطلاءات المضادة للانعكاس أو العدسات الخاصة، حيث يمكن أن تساعد هذه في تقليل الوهج على شاشة الكمبيوتر والحفاظ على شعور عينيك بالراحة، وتأكد أيضًا من حصولك على النظارات الطبية الصحيحة، خلاف ذلك، ستجهد عيناك لرؤية الشاشة.

قطرات العين

يمكن أن تضمن قطرات العين بقاء عينيك مرطبتين أثناء استخدام الكمبيوتر، كما يمكنك شراء دموع اصطناعية بدون وصفة طبية بحيث يمكنك استخدامها عندما تشعر عينيك بالجفاف.

وإذا بدا أن قطرات العين والتعديلات على بيئتك لا تساعد، فتحدث مع طبيب العيون، حيث قد يوصي بقطرات العين الموصوفة للعين الجافة المزمنة.

تعديلات شاشات الحاسوب

يمكن أن يساعد الوضع المناسب للشاشة على مكتبك في تقليل الوهج وتعزيز تجربة مريحة، وإذا أمكن، انتقل إلى شاشة أكبر، حيث أن هذا عادة ما يجعل من السهل رؤية الكلمات والصور، أيضًا، قم بتكبير الخط كلما أمكن ذلك لتسهيل القراءة.

بالإضافة لما سبق، ضع جهاز الكمبيوتر الخاص بك على بعد حوالي 20 إلى 26 بوصة (64 إلى 66 سم) من رأسك، حيث يجب وضع الشاشة على ارتفاع بحيث تنظر إلى منتصف الشاشة، ولا يجب عليك الانحناء أو الجلوس بشكل مفرط لرؤية شاشة الكمبيوتر جيدًا.

إعدادات الحاسوب

استخدم مرشحًا للوهج عبر جهاز الكمبيوتر لتقليل أي ضوء غير مرغوب فيه يمكن أن يجعل من الصعب رؤيته، أيضًا، لاحظ أن الشاشات المسطحة تميل إلى أن تكون أقل وهجًا، لذا اضبط معدل تحديث الكمبيوتر الخاص بك إلى ما بين 70 و 85 هرتز، وسيتم تحديث معظم شاشات الكمبيوتر بمعدل 60 هرتز، ومع ذلك، يمكن أن تتسبب هذه السرعة في وميض الشاشة.

الإضاءة

يمكن أن يساهم الموقع الذي تستخدم فيه الكمبيوتر في جفاف العين، حيث من الأفضل أن تكون شاشة الكمبيوتر الخاصة بك بعيدة عن النافذة بمعنى، ليس أمام نافذة أو خلف واحدة، حيث أن هذا يقلل من الوهج من مصادر الضوء الخارجية التي يمكن أن تزيد من تهيج وتجفيف عينيك، وإذا كان يجب أن يكون مكتبك على النافذة، فاحصل على الستائر أو الستائر للمساعدة في تقليل الوهج.

تمارين العين

بينما يمكنك إجراء بعض التغييرات على عمل الكمبيوتر، هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لضمان حماية عينيك بأفضل ما يمكنك أثناء العمل، فمثلًا انظر بعيدًا عن شاشة الكمبيوتر كل 20 دقيقة على الأقل لمدة 20 ثانية، حيث يمكن أن يساعد التركيز على عنصر يبعد حوالي 20 قدمًا عنك في تقليل الإجهاد والتعب في عضلات العين، وتُعرف هذه الممارسة باسم القاعدة 20-20-20.

ضبط جودة الهواء

يمكن أن تلعب جودة الهواء في البيئة التي تستخدم فيها الكمبيوتر دورًا في جفاف العين، لذا استخدم مرطب لزيادة كمية الرطوبة في الهواء، وإذا لزم الأمر، ابتعد عن المراوح والفتحات التي تنفخ الهواء نحو عينيك ووجهك، تجنب أيضًا التدخين أو التعرض للتدخين السلبي الذي يمكن أن يهيج عينيك.

خذ استراحة

إذا كنت تعمل على جهاز كمبيوتر طوال اليوم، فمن المهم أن تأخذ فترات راحة متكررة، ولا يجب أن تكون هذه الفواصل لفترات طويلة من الزمن، فمثلًا كل ساعة أو ساعتين، خذ بضع دقائق للنهوض، واذهب في نزهة قصيرة، ومد ذراعيك وساقيك.

وفي الحقيقة، لا يمكن أن يقلل الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جفاف العين وجفافها فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل أي آلام في الرقبة أو الظهر قد تعاني منها من الجلوس على الكمبيوتر.

ابق رطبًا

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تفاقم أعراض جفاف العين المزمن إذا كنت تحدق في شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة من الوقت علاوة على ذلك، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يجعل عينيك تشعر بالسوء، لذلك ابق رطبًا بشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل طوال اليوم.

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