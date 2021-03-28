خطوات لإبعاد الملل عن الحياة الزوجية

في بداية الزواج، كل شيء يبدو جديداً ،وما قد يصبح مضايقات مستقبلية هو مجرد مراوغات صغيرة تجعلك تحب زواجك أكثر، لكن لسوء الحظ، لن تستمر هذه المرحلة إلى الأبد، في النهاية، ستنشغل بالمهام اليومية والعملية وقد تجد نفسك تشعر بالملل. هذا الشعور لا يعني أن زواجك فاشل أو من الممكن أن ينتهي، كل ما يعنيه هذا هو أنك قد تحتاج إلى تكريس المزيد من الوقت والطاقة لجعل الأشياء مثيرة مرة أخرى.. بحسب الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية لاكتشاف سبب شعورك بالملل في زواجك، عليك بالنصائح حول كيفية إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

نصائح لتجديد العلاقة الزوجية

لا تتوقف عن طرح أسئلة على شريكك

مع مرور الوقت، قد تشعر بأنك تعرف كل ما يمكن معرفته عن شريك حياتك، لكن لايزال لديه المزيد من اهتماماته وصفاته التي لم تكتشفها بعد، يقول خبير العلاقات الدكتور باتريك وانيس بجامعة هارفرد: «يمكنني أن أضمن أنك ربما تفكر بشكل مختلف عما كنت تفعله قبل أربع أو خمس سنوات»، الشيء نفسه ينطبق على شريكك؛ مما يعني أنه لا يجب عليك التوقف عن طرح الأسئلة عليه والتعرف عليه.

تعديل توقعاتك

عندما تبدأ علاقة، يكون لديك عدد من التوقعات، سواء أكان الأمر يتعلق بمدى إثارة الأشياء، أو مدى توفر شريكك، أو مدى الراحة التي يجب أن تشعر بها، ولكن مع استمرار العلاقة وتغير الظروف، تحتاج إلى تعديل توقعاتك أيضاً.

يقول ونيس: «لا يتغير الناس كثيراً ولكن تتغير ظروف العلاقة ثم نتغير استجابة لذلك، عليك أن تسأل نفسك ما الذي تتوقعه من العلاقة وما تتوقعه من بعضكما البعض، هل هذا التوقع عادل ومعقول، أم أنك تتوقع شيئاً لم يعد بإمكان شريكك تحقيقه»؟

فاجئا بعضكما البعض

ليس من الضروري أن يكون الأمر باهظاً، ولكن إيجاد طرق لمفاجأة شريكك، سواء أكان ذلك بهدية أو بتصرف، يمكن أن يبقي زواجك يشعر بالانتعاش، ويقضي على مشاعر الملل هذه، يقول ونيس: «ما الذي تحتاجه لتشعر بالحب؟ ما الذي يحتاجه شريكك ليشعر بأنه محبوب؟ ابحث عن طرق لمفاجأة شريكك، لكن فاجئه بناءً على أسلوب شخصيته».

لغات الحب

يقول ونيس: «أفضل طريقة لمعاملة شخص ما، ليست معاملته بالطريقة التي تريدها؛ بل إن تعامل شخصٍ ما بالطريقة التي يريدها ويحتاج إلى أن يُعاملبها».

ستكون التفاعلات مع شريكك أكثر جاذبية ومتعة عندما تكون قادراً على فهم كيفية إعطائه الحب بشكل كامل.

روتين يومي

يمكن أن يجعل اتباع روتين يومي هادئ أية علاقة تشعر بالملل، جرب مطاعم جديدة وهوايات جديدة وأماكن جديدة لزيارتها، يقول الطبيب النفسي في كاليفورنيا الدكتور بارتون جولدسميث: «لقد ثبت أن أولئك الذين يقومون بأشياء جديدة معاً يبنون هرمون الدلال (الأوكسيتوسين) ويشعرون بأنهم أقرب لفترة أطول».

ضع أهدافاً لعلاقتك

عندما تدخل في علاقة، يضع معظم الأزواج أهدافاً معاً، ولكن مع مرور الوقت والوصول إلى هذه الأهداف، من الأهمية بمكان إنشاء أهداف جديدة تسعى جاهداً لتحقيقها، إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فأنت ملزم بأن تشعر بعدم الشعور بالحماس تجاه المستقبل.

إن الاستمرار في تشجيع ودعم بعضكما البعض للوصول إلى أهدافك - سواء أكان ذلك بمفردك أو كزوجين - في النهاية يزيد من حبك لبعضكما البعض، كما يقول جولدسميث: «تأتي السعادة من التحرك نحو ما تريد، وليس بالضرورة الحصول عليه».

شارك المزيد من حياتك مع شريك حياتك

إذا لاحظت أنك تشعر بالملل قليلاً في زواجك؛ فحاول ببساطة مشاركة المزيد، من أجل الارتباط بشريكك، يجب أن تكون على استعداد للانفتاح وتكون عرضة للخطر، ويمكن أن يأتي القيام بذلك في العديد من الأشكال المختلفة، يمكن أن تكون المشاركة هي تبادل المعلومات والعواطف، ويمكن أن تكون مشاركة في الخبرات.