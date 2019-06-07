خطوات لخسارة الوزن خلال شهر واحد

أخطر أنواع الدهون هي تلك الموجودة حول البطن، وذلك لأنها لا تتعلق فقط بمقاسات البنطلون الجينز، ولكن لأنها مؤشر على صحتك الداخلية، وعلى الرغم من وجود عشرات النظم الغذائية التي تعدك بخسارة الدهون في وقت قليل، إلا أن هناك خطوات بسيطة لو قمت بها ربما توفر عليك تلك الأنظمة الغذائية.

ويعد نظام “الكيتو دايت” أسرع طريقة للتخلص من دهون البطن، لأنه يعد بالتخلص منها في 4 أسابيع عن طريق الاعتماد على الدهون والبروتين فقط ومنع الكربوهيدرات ولكنه غير مناسب للجميع، كما أنه يسبب بعض الأعراض المرضية، وفي الخطوات البسيطة القادمة يمكنك تحقيق نفس النتائج ولكن بشكل أكثر صحة:

1- الإفطار:

إذا كنت تبدأ يومك بشريحة من الخبز أو وعاء حبوب فإن تغييرًا بسيطًا قد يحدث فارقاً، حاول أن تتناول وجبة غنية بالبروتين والدهون فقط، ولا تدخل الكربوهيدرات إلا وقت الغذاء، وتلك وسيلة بسيطة ليبدأ الجسم في استخدام الدهون المخزنة لحرقها وتوليد الطاقة، لأن مستويات السكر في الدم تكون مستقرة وتأثير الأنسولين أقل بكثير، وهو المسئول عن تخزين الدهون ويحفزه تناول الكربوهيدارت.