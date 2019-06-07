خطوات لخسارة الوزن خلال شهر واحد

ويعد نظام “الكيتو دايت” أسرع طريقة للتخلص من دهون البطن، لأنه يعد بالتخلص منها في 4 أسابيع عن طريق الاعتماد على الدهون والبروتين فقط ومنع الكربوهيدرات ولكنه غير مناسب للجميع، كما أنه يسبب بعض الأعراض المرضية، وفي الخطوات البسيطة القادمة يمكنك تحقيق نفس النتائج ولكن بشكل أكثر صحة:
1- الإفطار:
إذا كنت تبدأ يومك بشريحة من الخبز أو وعاء حبوب فإن تغييرًا بسيطًا قد يحدث فارقاً، حاول أن تتناول وجبة غنية بالبروتين والدهون فقط، ولا تدخل الكربوهيدرات إلا وقت الغذاء، وتلك وسيلة بسيطة ليبدأ الجسم في استخدام الدهون المخزنة لحرقها وتوليد الطاقة، لأن مستويات السكر في الدم تكون مستقرة وتأثير الأنسولين أقل بكثير، وهو المسئول عن تخزين الدهون ويحفزه تناول الكربوهيدارت.
2- اقطع السكر:
الكربوهيدرات المكررة كالسكر تخفض مستويات السكر ما يحفز الأنسولين الذي يخزن الدهون حول الحجاب الحاجز والوسط، وهذا يعني أنك إذا قمت بخفض السكر فستفقد الكثير من دهون خصرك.
3- قلل السعرات الحرارية:
يجب أن تكون في حالة عجز في السعرات الحرارية، و عليك أن تحرق طاقة أكثر مما تستهلك، من الصعب فعل ذلك من خلال التمارين بمفردها، عليك أن تغيير نظامك الغذائي أيضًا.
4 – انسى التمارين بكثرة:
إن قضاء وقت طويل في إحصاء عدد كبير من العدات لا يفيد، ولكن طريقة التمرين تختلف إذا قررت أن تلعب الرياضة، فيجب التركيز على نوعين من التمرين، الأول هو الكارديو، كالجري والسباحة، وهو رائع لصحة القلب وحرق السعرات الحرارية، وكذلك عدات قليلة في رياضة رفع الأوزان، لأن تقوية العضلات يساعد على استهلاك الدهون وتحويلها كمصادر للطاقة.
5- النوم:
النمو يحدث بشكل دائم خلال النوم بسبب ارتفاع هرمون النمو البشري ليلاً، ولذلك عندما تكون نائماً تنمو عضلاتك وتحترق دهونك، وفي حال عدم الحصول على القسط الكافي من النوم فلن تحقق أي نتيجة تذكر.
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