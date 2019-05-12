9 نّصائح لزيادة الوزن في رمضان

شهر رمضان المُبارك هو شهر يقوم فيهِ النّاس بالامتناع عن تناول الطعام مُنذُ شروق الشمس وحتّى غروبها، مِمّا قد يؤدّي إلى خسارة الوزن بشكلٍ كبير وهذا ما لا يرغبهُ الكثير من النّاس، لذلِكَ يلجؤونَ للقيام ببعض الخطوات من أجل زيادة أوزانهم أو المُحافظة عليها، وفيما يلي سنُقدمُ بعض النصائح لزيادة الوزن في شهر رمضان:

1- شُرب كميّة قليلة من الماء والسوائل عندَ تناول وجبة الإفطار، لأنَّ شُرب الكثير منها يؤدّي للشعور بالشبع بشكلٍ أسرع، لذلِكَ يجب البدء بتناول التمر أوّلاً، ثُمَّ البدء بتناول الوجبة الرئيسيّة.

2- تناول وجبات دسمة وغنيّة بالعناصر الغذائيّة المُهمّة خلال وجبة الإفطار والسحور لتعويض ما ينقص الجسد خلال ساعات الصيام الطويلة.

3- تناول الحلويات العربيّة الغنيّة بالقطر والسُعرات الحراريّة العالية بعدَ تناول وجبة الإفطار وخلال ساعات الليل المُتأخرة، لأنَّ ذلِكَ يؤدّي لتخزين كميّات إضافية من الدهون في الجسد.

4- تجنُّب مُمارسة أية تمارين رياضيّة شاقّة خلال شهر رمضان المُبارك، لتفادي حرق السعرات الحراريّة وخسارة الوزن، ومُحاولة مُمارسة التمارين الخاصّة بزيادة الوزن عن طريق الاشتراك بنادٍ رياضي تحتَ إشراف أشخاص مُختصين.

5- جعل وجبة السحور من الوجبات المُهمّة والغنيّة بأصناف مُختلفة من الطعام، مع ضرورة تفادي تناول الوجبات الغنية بالملح لتجنُب الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.

6- شُرب العصائر والمشروبات الغازيّة الغنيّة بالسُكَّريات للحصول على أكبر قدر مُمكن من السُعرات الحراريّة الإضافيّة، ومُحاولة شُربها أثناء تناول وجبة الإفطار والسحور، لأنّهُ بذلِك يقوم الشخص باستهلاك نسبة أكبر من السُعرات الحراريّة.

7- تناول الفواكه والمُكسرات خلال السهرة وفي ساعات الليل المُتأخرة، وبالأخص الفترة ما بينَ الإفطار والسحور لأنَّ فُرص زيادة الوزن تكون أكبر في تلك الفترة.

8- استشارة أخصائيّ التغذية للحصول على برنامج خاص بزيادة الوزن في شهر رمضان المُبارك، وليكونَ البرنامج مُناسباً لوزن الشخص وطوله وعمره.

9- أخذ قسط من الراحة خلال النهار لتجنُب الشعور بالتعب وللحفاظ على السُعرات الحراريّة والدهون المُخزنة بالجسد بقدر الإمكان.

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