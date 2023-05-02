خط العطور الفاخرة الجديد من استي لودر .. "ابحثي عن مكانك، ابحثي عن لحظتك"

ابحثي عن مكانك، ابحثي عن لحظتك، هكذا وصفت دار استي لودر خطها الجديد من العطور الفاخرة المستوحاة من لوحة الربيع التي ترسمها الطبيعة في كل عام بشكل جديد وطبيعة جديدة.

خط عطور منتقى بعناية بعد عدة تجارب استمرت لأكثر من عشر أعوام للحصول على المجموعة المحببة الجديدة، وتوصف هذه العطور بأنها سهلة الارتداء.

خط العطور الفاخرة الجديد من استي لودر:

1- عطر دريم دسك Dream Dusk

إن عطر دريم دسك يمثل نزهة في حديقة مزدهرة بالكامل بينما تنبعث من أزهار الربيع رائحة الهواء العليل، كأنه حلم بلا نهاية يقودك إلى التمتع جمال الغسق وهو عطر الأزهار البحرية. إنه أخف الأزهار في المجموعة وينتمي إلى عائلة عطور الأزهار ونفحة من نعومة أزهار الكرز.

أزهار الكرز الحسية والتوت الأسود خي الممثل الرئيسي في هذا العطر الأنيق.

2- عطر ريديانت ميراج Radiant Mirage

هو طريق خالد يأخذك إلى عالم جديد من الحواس. كلما حاولت وصفها أكثر، كلما هربت من التعريف. خلق سراب مثير من الخيال والجرأة العصرية لامرأة اليوم.

في قلبه، رائحة الياسمين سامباك من الصين التي تمزج رائحة زهرتها المشرقة الناعمة مع رائحة الباتشولي الاندونيسي تناقضات دافئة بين خشب الصندل الأسترالي والمسك الأبيض. رائحة مثيرة مثل الانطلاق في مغامرة جديدة.

3- عطر بارادايس مون Paradise Moon

عطر يمثل مساء جبلي تحت ضوء القمر عطر شاعري يرمز إلى النبل والحب لاحتوائه على زهرة أوسمانثوس رمز النبل والحب.

عطر Paradise Moon الذي يشبه الرحيق هو عطر الأزهار الجلدية. باعتبارها أغنى وأجرأ الأزهار في المجموعة الفاخرة، فهذا العطر ينتمي إلى عائلة العطور الغنية بالتوابل والجلود.

خزانة فاخرة من نوتات ثلاثة أنواع من أزهار أوسمانثوس المورقة محاطة بزيت سيستوس من إسبانيا واضافة جلدية مصقولة جامحة.

4 - عطر سنشوس ستارز Sensuous Stars

عطر النجوم الحسية يمثل رحلة إلى هالة في السماء بعيدا نحو النجوم نحو حلم اليقظة. نوتات البرقوق الصيني نادرة الاستخدام في العطور واللافندر الفرنسي الدافئ المحاط بالسوسن الغني من إيطاليا جعلت من هذا لاعطر لوحة تشيبر فاكهية عطرية لا تتكرر.

5 - عطر انفنت سكاي Infinite Sky

ان ارتداء عطر السماء اللا نهائية يعبر عن تجربة حسية فريدة بعنوان القوة لك.

تشع هالة من الجاذبية الذهبية من رائحة فلفل سيتشوان من الصين. إنه محاط بالحلاوة الدخانية لفانيليا مدغشقر وخشب ليذر وود المتوهج. رائحة مثل السماء عند غروب الشمس.

6- عطر بلاشنج ساندس Blushing Sands

يمثل هذا العبق من قصة الرائحة الأثيرية شعور الاسترخاء والهدوء المطلق.

يحيط برائحة الورد نجيل الهند الحالم من هايتي ورائحة الفلفل الوردي المتلألئة الحارة ورائحة المسك. مزيج من الأخشاب الزاهية والتوابل الطازجة. استرخاء رائع كرحلة الى شاطئ وردي اللون.

7- عطر ديزيرت ايدين Desert Eden

اللحظة التي تحبس الأنفاس عندما تنتشر أشعة الشمس فوق رمال الصحراء عند الفجر تمامًا هي رائحة هذا العبير الساحر، يحيط بك في هالة دافئة ومضيئة. نأخذك في مغامرة جديدة للعقل والجسد والروح.

يحيط بخشب الصندل النبيل اللمعان الرائع للورد التركي واللبانوم الغامض. مغري مثل عليل الهواء في الصباح الباكر.

8 - عطر تيندر لايت Tender Light

عطر يأسر الحواس ويلفها بطبقة شفافة من باقة الزهور الرومانسية والمنعشة.

خليط الشاي الصيني المنعش مع إشعاع وطاقة البرغموت شكلت من هذا العطر عطر ذو ثبات عالي وأداء مذهل وأزهار السوسن في القاعدة زادت من دفئ العطر وجماليته.

