البوابة - بعد شتاء طويل نرحب رسميًا بالاعتدال الربيعي و زهور الربيع ، وهذا يعني أيام أطول وأكثر دفئًا. للاحتفال بقدوم موسم الربيع، تعالوا معاً نتعلم طريقة عمل معطر منزلي برائحة زهور الربيع الجميلة.

صنع هذا المعطر من الورود وزهور البابونج الطازجة، ولكن يمكنك أيضاً صناعته من أي زهور ربيعية عطرية من اختيارك مثل الزنابق والنرجس والورد البلدي. كذلك نظرًا لأن بعض الأزهار غير قادرة على التعامل مع الظروف المناخية القاسية ، فإنها تتفتح فقط في الربيع ومنها زهور الأقحوان، والنرجس البري، وزهور الزنبق ، والبلوبيل ، والصفير ، والأليوم وغيرها.

لعمل رذاذ سريع من الورد المنعش ، يمكنك غلي بتلات الورد والماء في مقلاة صغيرة لمدة 15 دقيقة ، حتى تختفي كل الصبغة من البتلات. اتركي المزيج يبرد تمامًا ، ثم صفيه في بخاخ. يمكنك الاحتفاظ بالبخاخ لمدة تصل إلى أسبوع واحد طالما قمت بتخزينه في الثلاجة.

معطر الربيع

لتحضير هذا المعطر النفاذ برائحة زهور الربيع ، نقوم بوضع قدر على نار هادئة ، ما عليك سوى خلط المكونات، وإضافة بضع بوصات من الماء ، وتركها تغلي ببطء شديد على نار منخفضة جدًا - إذا سخنت أو غليت الزهور الطازجة ، فلن تشم رائحتها جيد.

اصنعيه بنفسك: معطر منزلي برائحة زهور الربيع

المكونات:

1 ملعقة كبيرة خزامى مجفف

1 ليمون شرائح رقيقة

1 غصن نعناع طازج

6 ورود أو براعم ورد ، تمت إزالة السيقان

1 كوب بتلات الورد

½ كوب من أزهار البابونج الطازجة

10 قطرات من زيت الورد الأساسي

10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة التحضير:

تُمزج جميع المكونات في قدر متوسط الحجم أو فرن هولندي. أضف حوالي 4 بوصات من الماء إلى القدر. ضعيها على الموقد واتركيها على نار هادئة. احذري من تسخين الماء أكثر من مجرد غليان خفيف جدًا! غلي الزهور يفسد رائحتها . اتركيه ينضج لعدة ساعات ، مع إعادة ملئه بالماء حسب الحاجة. يبرد الخليط ويوضع في بخاخ ويرش به البيت.

المصدر: //mymoonstonekitchen.com/

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