خفافيش التورتيلا بالصلصة الحارة

وصفة سهلة لطبق مقبلات رائع في الهالوين سيعجب الكبار وسيحب شكله الاطفال، يمكنك تقديمه مع الجبنة الكريمية.

المكونات:

4 تورتيا كبيرة

1 ملعقة طعام زيت زيتون

½ ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة

125 غرامًا من الطماطم الكرزية

½ بصل أحمر صغير مفروم ناعماً

65 غرام من الفلفل الأحمر المشوي ، مفروم ناعم

2 حص ثوم مفروم

1 ملعقة طعام عصير الليمون

1 حفنة صغيرة من الكزبرة ، المفرومة تقريبًا

الطريقة:

يسخن الفرن ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة 180 وتحضر صينية الفرن

تدهن أقراص التورتيلا بالزيت ثم تكدس فوق بعضها. باستخدام قاطعة الكعك تقطع التورتيلا وتوضع جانبا ثم ترش بمزيج البهارات والملح.

توضع على الصينية وتخبز لمدة 7 دقائق على كل جانب حتى يصبح لونها ذهبياً.

تضاف المكونات المتبقية وتخلط في الخلاط الكهربائي لصنع الصلصة يمكنك إضافة التوابل والفلفل الحار حسب الرغبة.