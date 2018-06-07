10 وصفات من الزنجبيل للعناية بجمالكِ

يحفز الزنجبيل الدورة الدموية، فيجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأفضل

لا تخفى على أحد الفوائد الصحيّة المُتعددة للزنجبيل، ولا تقتصر هذه الفوائد على صحة الجسد، بل له دورٌ في الحفاظ على صحة وجمال الشعر وكذلك البشرة؛ حيث كان يُستخدم منذ القدم لمثل هذه الأغراض. أصبح الزنجبيل يدخل في صناعة العديد من مُستحضرات التجميل، وأهمّ ما يُميّزه هو وجود مضادات الأكسدة بنسبةٍ كبيرة، وهي التي تُسهم بشكلٍ كبير في الحفاظ على نضارة البشرة.

نقدم لكم في هذا المقال وصفات كثيرة من الزنجبيل للعناية بالبشرة والشعر إلى جانب استخدامه في التنحيف وغيرها العديد من الاستخدامات الجمالية التي يمكن للزنجبيل أن يؤدي فيها أفضل النتائج:

1- حمام الزنجبيل للتخلص من السموم:

املئي حوض الاستحمام بالماء وأضيفي الخردل والزنجبيل إلى الماء حيث سيعمل هذا الحمام على تخليص الجسم من السموم ومنحك الشعور بالانتعاش.

2- قناع البشرة:

ماسك الزنجبيل للبشرة:

حضري ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل وأضيفي إليها القليل من الماء واخلطي جيداً حتى تحصلي على عجينة مُتماسكة، بعدها طبقي ماسك الزنجبيل على بشرتكِ واتركيهِ لمدة 20 دقيقة.

إغسلي بشرتكِ بالماء البارد وجففيها جيداً، ثم مرري قطعة قطن مبلولة بماء الورد على بشرتكِ.

كرري ماسك الزنجبيل مرتين أسبوعياً لتحصلي على بشرة بيضاء ناعمة.

3- صابون الزنجبيل:

يمكنك عمل صابون الزنجبيل بطريقة سهلة للغاية عن طريق خلط بعض الزيوت كزيت الأفوكادو، وجوز الهند والزيتون، مع زبدة الشيا وربع كوب من معجون لب الزنجبيل.

تخلط جميع الزيوت معاً ثم يضاف إليها لب الزنجبيل وتسكب في قالب مناسب. يمكن أن تسكب في اللوف وتترك يوم كامل حتى تجف

4- زيت الشعر:

يحفز الزنجبيل الدورة الدموية، فيجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأفضل. جربي زيت الزنجبيل على فروة الرأس والشعر مرة أو مرتين في الشهر.

5- فرك الجسم:

يمكنك استخدام زيت الزنجبيل والبرتقال المخلوط مع ملح جبال الهيمالايا لسنفرة الجلد وتقشيره بشكل رائع. حيث ينشط هذا المزيج الدورة الدموية في الجسم ويهدئ الجلد.

6- مكعبات السنفرة:

يمكنك ترطيب وتقشير البشرة مع هذه المكعبات المصنوعة من الشاي الأخضر والزنجبيل فهي ترطب وتقشر الجلد في آن واحد.

7- تان الوجه:

إذا كانت بشرتك متصبغة وغير موحدة اللون، يمكنك عمل هذا التان لفرك وجهك جيداً وهو مكون من الزنجبيل والأرز.

8- بلسم الشفاه:

إذا كنت تحبين طعم الزنجبيل، فيمكنك عمل مرهم للشفاه من الزنجبيل الحار والذي يعمل على ترطيب شفاهك بشكل رائع في الأيام الباردة.

9- مكعبات الثلج من الزنجبيل:

تصنع هذه المكعبات من الزنجبيل والشاي الأخضر وهي إضافة يومية رائعة لتتناولينها خلال يومك، حيث يساعد الزنجبيل على تخفيف الوزن ويخفض مستويات الكولسترول السيء كما ينظم السكر في الدم كذلك.

10- مقشر الشفاه:

ستحصلين على شفاه ناعمة عن طريق فرك شفتيك وتقشيرها بالزنجبيل.

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