حضري شعركِ لأشعّة الشمس الصيفيّة بهذه الخلطات المذهلة

الأفوكادو مليئة بفيتامينE وB والزيوت الطبيعية التي تمنح شعرك الرطوبة

مع الانتقال من فصل الى آخر، ومع تغيّر الحرارة، يميل شعرنا الى المعاناة قليلاً إن لم يُعالج بالطريقة الصحيحة وإن لم تغيّري عادات العناية به. شعرنا تماماً مثل وجهنا؛ يعاني من أشعة الشمس الضارة التي تضعف بنيته وتسبّب تكسّره، هشاشته وتجعّد أطرافه. لذلك، نحثّكِ على عدم إهمال الرعاية بشعركِ وتحضيره من هذه اللحظة لاستقبال فصل الصيف. إليكِ نصائحنا وخلطات الأقنعة الفعّالة.

الوقاية من الشمس

تماماً مثلما تسبب الشمس شيخوخة البشرة، تؤثر أيضاً على الشعر. قد تلاحظين أن شعرك يصبح أفتح في الصيف. مع أن التفتيح الطبيعي للشعر بفعل الشمس لا يسبّب ضرراً كبيراً له، فإن التعرّض المفرط لأشعة الشمس قد يسبب الجفاف والتفتيح غير المرغوب فيه للشعر الملوّن أو المعالج بالهايلايت.

لتخفيف تأثيرات الشمس، جرّبي استخدام شامبو وكونديشنر ومنتجات تصفيف تحتوي على عناصر واقية من الأشعة فوق البنفسجية.

حمام زيت

داومي على استعمال حمّامات الزيت في المنزل من خلال وضعه على الشعر وتغليفة بمنشفة ثم غسله.

زيوت مغذّية

دلّكي شعرك من وقت إلى آخر بأحد الزيوت المغذّية للشعر كزيت الخروع أو الزيتون أو الأرغان. من شأن هذه الزيوت منح الشعر الإشراق واللمعان المثالي.





الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو من أهم الملطفات الطبيعية، فهي مليئة بالكامل بالفيتامينات والمواد المغذية، مثل فيتامينE والفيتاميناتB ، والزيوت الطبيعية التي فيها ستمنح شعرك الرطوبة.

العسل

يعمل العسل كمرطب للشعر، ويجب أن تعلمي انه يعمل على تخفيف لون شعرك، لذلك يجب استخدام القدر الضروري، كما يمكن خلط العسل مع غيره من المكونات مثل الأفوكادو أو الموز.

المايونيز

ربما يسبّب صدمة عند البعض، لكن المايونيز مكوّن من البيض والزيوت والخلّ، وهذه المواد استخدمت لفترات طويلة لاعطاء الشعر الكثافة، واللمعان والترطيب. للشعر الجاف والتالف استخدمي المايونيز مع الافوكادو.

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