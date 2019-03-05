خلطات سحرية لتنحيف الأنف بطريقة طبيعية

الحصول على أنف أصغر حجما من الأشياء التجميلية التي تتمنى الكثير من الفتيات تحقيقها، الأمر الذي قد يدفعهن إلى الخضوع لعمليات تجميل خطيرة بهدف تنحيف شكل الأنف.

ولكن هناك طريقة طبيعية وآمنة للحصول على أنف صغير، من خلال تطبيق خلطة الزنجبيل القادرة على إزالة الشحوم المسببة لظهور الأنف بشكل عريض وكبير، وذلك من دون تغيير معالم الأنف الأساسية مثل الجزء الغضروفي أو العظام.

اتبعي الخطوات التالية للحصول على أنف أصغر حجماً:

-اخلطي 2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور مع ملعقة كبيرة من معجون الأسنان وملعقة كبيرة من خل التفاح.

-ضعي الخليط بالتساوي على منطقة الأنف، بحيث يكون بعيدا عن محيط العينين.

طرق طبيعية للتخلص من التهابات الجيوب الأنفية

-اتركي المزيج على الأنف مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

-تغسل الأنف جيدا ويكرر هذا الماسك كل فترة، حتى نحصل على أفضل نتيجة ممكنة.

أعشاب طبيعية لتصغير و تجميل الأنف

زيت الحلبة: يمكن إستخدام زيت الحلبة فهو يعمل على تجميل الأنف و ذلك عن طريق خلط كمية من زيت الحلبة، ونفس الكمية من زيت الخروع خلطاً جيداً ثم نقوم بدهن الخليط على الأنف فقط قبل النوم، وتركه لصباح اليوم التالي. قومي بتكرار هذا الماسك مرة كل يوم لتحصلي على نتائج أفضل.

الزنجبيل والماء: يمكن إستخدام الزنجبيل المطحون لما له من قدرات مذهلة في تجميل وتصغير وتنحيف الأنف، وذلك عن طريق طحن ملعقة كبيرة من حبوب الزنجبيل طحناً جيداً حتى أن يكون مثل البودرة، ثم يتم خلطه مع كمية من المياه مناسبة لكمية الزنجبيل خلطاً جيداً حتى يصبح ذو قوام قريب إلى السائل. يتم وضعه على الأنف مع الإبتعاد عن منطقة العين بواسطة قطعة من القطن الطبي. فيمكنك وضعه على أرنبة الأنف في حالة رغبتك في تصغيرها أو على جانبي منطقة الأنف في حالة رغبتك في تنحيفها ونحتها. دعيه لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل الأنف بالماء الدافئ. قومي بتكرار هذا الماسك مرة كل يوم لمدة 4 أيام للحصول على نتائج أفضل.

الزنجبيل ومعجون الأسنان: يمكن إستخدام الزنجبيل الطازج عن طريق إستخدام وصفة مع معجون الأسنان، وهي خلط زنجبيل مبشور طازج و لكن ليس زنجبيل ناشف مع خل أحمر أو خل التفاح مع أي نوع من أنواع معجون الأسنان. يوضع الخليط على منطقة الأنف وقومي بتدليك الأنف جيداً واتركي الخليط لمدة خمس عشر دقيقة حتى يجف وتمتصه الأنف. اغسلي الأنف جيداً بالماء الدافئ وإستخدام المنشفة لتنشيفها. كرري هذه الخلطة عدة مرات للحصول على نتائج أفضل، حيث يقوم خل التفاح والزنجبيل على إمتصاص الدهون من الأنف.

تمارين اليوغا: يمكن أيضاً إستخدام تمارين اليوغا في تنحيف وتصغير الأنف، فتمارين اليوغا عند ممارستها على الأنف فإنها تؤثر على عضلات الأنف لتعطيها شكل رائع وجذاب، وتتميز هذه التمارين بسهولتها وإمكانية ممارستها في أي وقت و أيضاً غير مكلفة. قومي بشد بشرة الأنف عن طريق فتح الفم لأسفل ثم وضع أصابع السبابة بجانب فتحات الأنف والتنفس بقوة، ثم حركي الفك السفلي للفم لأعلى ولأسفل أكثر من مرة لمدة 10 دقائق.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

طريقة طبيعية لتكثيف الحواجب

4 طرق فعالة لزيادة كثافة الحاجبين بشكل طبيعي