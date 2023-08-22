خلطات طبيعية لبشرة مشرقة قبل يوم المرأة الإمارتية، باتت مختلفة وبزيوت جيدة عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي،والهدف منها هو تعزيز جمال البشرة الدهنية بأقل التكاليف وأفضل النتائج، والتي تساهم في تفتيح البشرة في فصل الصيف والتخلص من آثار حب الشباب والبثور المتنوعة، لبشرة صافية كالأطفال واستعدادا ليوم المرأة الإماراتية إليكِ أفضل الخلطات الطبيعية لبشرة مشرقة قبل يوم المرأة الإمارتية:

خلطات طبيعية لبشرة مشرقة قبل يوم المرأة الإمارتية

خلطة الموز واللبن

استعملي خلطة الموز واللبن الآمنة للحصول على بشرة مشرقة قبل يوم المرأة الإماراتية، لذلك ما عليكِ سوى تنظيف بشرتك جيداً بحمام البخار لمدة 7 دقائق، وقومي بتوزيع خليط الموز واللبن الرائب على بشرتك، تركه لمدة 20 دقيقة، غسله بالماء البارد وتمرير مكعبات الماء الثلجية، مع مراعاة تكرار هذه الخلطة بشكل يومي قبل الخلود غلى النوم.

خلطة العسل والنشا

استخدمي خلطة العسل والنشا للحصول على بشرة نضرة قبل يوم المرأة الإماراتية، فما عليك سوى خلط بودرة الحليب مع دقيق الذرة والعسل الطبيعي العالي الجودة حتى التجانس، توزيع الخليط على البشرة والرقبة لمدة 15 دقيقة، غسل البشرة بالماء البارد وتمرير مكعبات الماء الثلجية، مع مراعاة تكرار خلطة العسل والنشا بشكل يومي كي تتألقي ببشرة جذابة.

خلطة الشوفان والزبادي

تعتبر خلطة الشوفان والزبادي من أفضل الخلطات الطبيعية لبشرة مشرقة قبل يوم المرأة الإمارتية لذلك عززي جمال بشرتك بتطبيق خلطة الشوفان والزبادي بشكل يومي ولمدة 15 دقيقة، فما عليك سوى توزيعه البشرة والرقبة، غسله بالماء البارد وتمرير بمكعبات ماء الورد الثلجية للحصول على أفضل النتائج قبل الاحتفال باليوم المميز.

خلطة زيت اللوز الحلو وفيتامين E

التزمي خلطة زيت اللوز الحلو وفيتامين E لتدليل بشرتك بخليط زيت اللوز وفيتامين E وبشكل يومي قبل الخلود إلى النوم، وللحصول على بشرة صافية ومنتعشة قبل يوم المرأة الإماراتية، ما عليك سوى خلطهما بمقادير متساوية وتدليك البشرة من الأسفل إلى الأعلى وبالحركات الدائرية دون المبالغة، مع مراعاة ترك خلطة زيت اللوز الحلو وفيتامين E طوال الليل وستشعرين بالفرق من الوهلة الأولى.

ماسكات طبيعية يومية للوجة

ماسك زيت الزيتون

ماسك زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية والمتوفرة في كل منزل والتي تعمل كمرطب طبيعي للبشرة ويعمل على تنعيمها، فهو يعمل على تنظيف البشرة من الشوائب والأتربة، لذلك عليكِ يا عزيزتي وضع زيت الزيتون يوم مرهق لبشرتك، وقومي بتحضير ماسك طبيعي من زيت الزيتون من خلال مزج صفار بيضة، وملعقة حجم كبير من العسل، مع ملعقة حجم كبير من زيت الزيتون وبضع قطرات من عصير الليمون، ثم وضع المزيج على الوجه لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء، كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وأساسيات العناية بالبشرة ونضارتها، فهي تساعد في إزالة أي لمعان من الممكن أن يظهر على الوجه خاصة في فصل الصيف، فهو يحتوي على حمض اللينوليك وهو من الأحماض التي تعمل على محاربة حب الشباب، إضافة إلى حمض اللوريك الذي يعتبر مرطب جيد للبشرة، ومضاد للميكروبات، ولكن تجنبي يا عزيزتي إستخدام زيت جوز الهند للبشرة المعرضة لظهور حب الشباب.

ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية

ماسك العسل

ماسك الصبار

ماسك الشوفان

ماسك البيض

ماسكات طبيعية يومية للوجة