خلطات طبيعية منزلية لبشرة دهنية أكثر نضارة

البشرة الدهنية كثيرة إفراز الزيوت، وتحتاج عناية فائقة لكي تحافظي على لمعانها وحيويتها، ويمكنكِ الحفاظ على بشرتكِ باعتماد الخلطات الطبيعية التي تحافظ على نضارة الجلد، وتجنب اللمعان الشديد أيضًا الذي تعاني منه الفتيات صاحبات البشرة الدهنية، ولهذا إليكِ 3 خلطات مفيدة للبشرة الدهنية.

خليط الطماطم وزيت الزيتون



مكونات الماسك

- 1 حبة عصير طماطم

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

طريقة تحضير الخليط

اخلطي المكونات مع البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 20 - 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية بشرتِك، أما إذا كنتِ تعانين الجفاف الشديد، فاستخدميه مرتين بالأسبوع.

المكونات

- ملعقة كبيرة ترمس مطحون

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة صغيرة عسل نحل

طريقة التحضير

اخلطي مكونات الثلاثة مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتِك.

اتركي الماسك لمدة 25 دقيقة.

أزيلي الماسك بلطف من بشرتِك، ويمكنكِ تكراره مرة أسبوعيًّا أو كل 10 أيام، لعمل تقشيرٍ لبشرتكِ باستمرار، والحصول على بشرة نظيفة ونضرة.

ماسك زيت القرفة والعسل والزبادي



المكونات

- نصف ملعقة صغيرة من عسل النجل

- قطرات من زيت القرفة

- ملعقة كبيرة زبادي

طريقة تحضير الماسك

عرّضي بشرتكِ للبخار لمدة 5 دقائق.

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

اُتركي الخليط لعى الوجه لمدة ربع ساعة.

اُشطفي وجهكِ بالماء الدافىء.

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