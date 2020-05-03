خطوات بسيطة.. جربيها وقولي وداعاً للشعر المتشابك جدًا

هل تعاني من شعر متشابك وخشن؟ هل تبحثين عن وصفات طبيعية للتخلص من الشعر المتشابك؟

لا يمكن وصف شعور المرأة عندما تسرح شعرها المتشابك والمليء بالعقد، فهذه المشكلة تسبّب لها ألماً لا يطاق إضافة الى أنها تُضيع الكثير من وقتها في سبيل التخلص من العقد بخصلات شعرها والحصول على شعر مرتب.

نقدم لك عزيزتي المرأة أهم الخطوات الفعالة لتجنب تشابك شعرك ولتسريحه بسهولة:

1- ابدئي بفك العقد والأطراف المتشابكة في شعرك بهدوء بواسطة أصابعك قبل تمشيط الشعر كاملا، وعليك التحلي بالصبر تجنبا لفقدان كمية كبيرة من شعرك أو قبل اللجوء الى قص العقد فيه.

2- استخدمي فرشاة الشعر ذات الاسنان الواسعة وتجنبي ذات الاسنان الضيقة التي لا تساعد على تخلصيك من التشابك بل تؤدي الى زيادة تقصف وتساقط الشعر.

3- لا تمشطي شعرك وهو مبلل بالماء، بل اجعلية رطبا بتجفيفه من ثم استعملي الكريم المرطب، فهو يساعد على ان يجعل ملمس الشعر ناعما ويسهل تمشيطة بالاضافة الى ان الكريم يكون غنى بالزيوت التي المغذية للشعر.

4- من المستحسن إستعمال بلسم بعد الشامبو لتغذية شعرك ومنع تشابكه.

5- يمكنك دهن شعرك (قبل الإستحمام مباشرة) بالزيت المخصص لبشرة الأطفال بعد الحمام. إسكبي كمية صغيرة من الزيت في راحة يديك وافركي الشعر المتشابك بها من ثم قومي بتمشيط شعرك بالمشط بلطف، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو لتنظيفه، وإزالة بقايا الزيت. يمكنك استعمال الزيت لكامل شعرك منعا لتشابكه خلال الإستحمام.

6- إختاري غطاء وسادة ناعم (من قماش الساتان) كي لا يتشابك شعرك أثناء نومك، ويمكنك ايضا جمعه بضفيرة.

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