3 خلطات طبيعية لإزالة شعر الوجه.. طبقيها في عيد الأم!

شعر الوجه عند النساء، ظاهرة طبيعية جدًّا، إلا أنها مزعجة وتخفي نقاء البشرة. كما أنّ شعر الوجه ممكن أن يكون ناعمًا وخفيفًا، لكن في بعض الأحيان يكون داكنًا وخشنًا.



ترتبط مشكلة شعر الوجه بإفرازٍ عالٍ من الإندروجين، بما في ذلك التستوستيرون. يمكنكِ في الحالات الطبيعية حيث شعر الوجه خفيف، تجربة الخلطات الطبيعية الآتية لإزالة شعر الوجه، لكن في الحالات المتطورة ننصحكِ باستشارة طبيب.

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هذه الخلطات الطبيعية تساعدكِ في التخلص من شعر الوجه، كما لها فوائد عديدة في تنعيم البشرة وتنقية الوجه.

- قناع البطاطا والعدس لإزالة شعر الوجه:

يساعد مكون الكاتيكولاز الموجود في البطاطا على تبييض بشرتك. لكن إذا أضفتِ العدس للبطاطا، فستستطيعين إزالة الشعر الزائد، وتبييض البشرة. لهذا القناع، أنتِ بحاجة إلى العدس الأصفر والبطاطا، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من العسل، والقليل من عصير الليمون. اطحني العدس حتى يصبح عجينة، ثم اهرسي البطاطا لاستخلاص العصير منه، وأضيفيه فوق العدس مع ملعقة صغيرة من الليمون والعسل.

طبّقي الخليط على مناطق الشعر واتركيه لمدة تتراوح بين 15 الى 20 دقيقة حتى يجف. بعدها افركي المزيج عن وجهكِ بأصابعك، قبل غسله بالماء البارد.

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نصيحة مهمة: تُعتبر هذه الخلطة مناسبة لكل أنواع البشرة، إلا أنّ أصحاب البشرة الحساسة، ننصحهنّ بالابتعاد عن استخدام علاج البطاط، لأنه سيؤدي إلى مزيد من الحساسية.

قناع بياض البيض لإزالة شعر الوجه

يُشتهر البيض بأنه مليء بالبروتين، الذي يغذي الكولاجين ويعزز احتياجات بشرتك. كما أنه عنصر أساسي لإزالة شعر الوجه. يكفي مزج بياض البيض مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر، للحصول على مزيج سلس. ضعي الخلطة على وجهكِ واتركيها لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة. عندما يجف القناع اقشريه بسرعة، ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد بعد التقشير. للحصول على أفضل النتائج، كرري هذا العلاج مرتين على الأقل في الأسبوع.



نصيحة مهمة: هذا القناع لا يصلح إذا كنتِ تعانين حب الشباب، إذ يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام، وزيادة خطر التهاب الحبوب.

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قناع الليمون والعسل لإزالة شعر الوجه

اذا كنتِ تعانين البشرة الجافة وتريدين إزالة شعر وجهك، هذه الخلطة ستناسبك. امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر، مع ملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون. سخّني الخليط حتى يصبح متماسكًا كالعجينة. طبّقي العجينة على الشعر ومن ثم اسحبيها بالاتجاه المعاكس للشعر.



نصيحة مهمة: هذا الشمع الطبيعي هو أقل خطورة بكثير على بشرتك، من تلك الشموع المصنوعة من المواد الكيميائية، لكنه قد يؤذي البشرة الحساسة.





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